Prezes TPR Pan Karp: Stwierdzenie, że sprzedaż żywych karpi jest marginalna to nadużycie

Na początku grudnia Sąd Rejonowy Warszawa-Mokotów wydał nieprawomocny wyrok w sprawie trzech pracowników działu rybnego w jednym z warszawskich sklepów E.Leclerc. Sąd skazał dwóch z nich na karę dziesięciu miesięcy więzienia w zawieszeniu na dwa lata, a kierownika działu sprzedaży - na jeden rok w zawieszeniu na dwa lata.

Zbigniew Szczepański wskazuje, że wbrew zapowiedziom aktywistów, wyrok ten niczego nie zmienia.

- Przecież nie zmienił ustawy, która cały czas obowiązuje i jest stosowana przez ogromną większość sprzedających żywe karpie. Wyrok ten wskazał tylko, że niestosowanie prawa może zakończyć się karą, co nie powinno budzić niczyjego zdziwienia - mówi.

Prezes TPR "Pan Karp" przypomina, że żywe ryby są sprzedawane z basenów z natlenioną wodą.

- Dzieje się tak dla zachowania dobrostanu ryb, czyli też kondycji, co łączy się nierozerwalnie z jakością mięsa. Zapewniam, że zarówno gospodarstwa rybackie, jak i handel w okresie przedświątecznym, a część placówek również całorocznie, jest wyposażona we wszystkie niezbędne urządzenia do sprzedaży ryb zarówno żywych (baseny do wody z natlenianiem), jak i świeżych (pojemniki i wytwornice lodu). Mamy XXI wiek i pełne oprzyrządowanie do profesjonalnej hodowli i sprzedaży ryb - mówi.

Szczepański nie ma wątpliwości, że Polacy nie tęsknią do karpia mrożonego, dopóki mają możliwość jedzenia świeżego mięsa karpia.

- Mrożone karpie argentyńskie i chińskie już próbowały podbić nasz rynek, bez powodzenia. Zresztą byłoby to wbrew ekologicznym trendom skracania łańcucha dostaw od pola do stołu. Aż strach pomyśleć o ile większy ślad węglowy powstaje, gdy wozimy karpia ze stawów do przetwórni, potem do magazynów, a na końcu do marketów, nie mówiąc o transporcie samolotem z Argentyny - dodał.

Prezesa TPR "Pan Karp" zapytaliśmy także o lansowany przez organizacje prozwierzęce pomysł wprowadzenia zakazu sprzedaży żywych ryb w Polsce.

- Polacy nie tylko nie potrzebują takiej zmiany, ale zmiany te mogą się okazać przykre w skutkach. Hodowcy ryb, aby sprzedać karpie, hodowane przez 3 lata z zachowaniem wysokich standardów sanitarnych i litery Kodeksu Dobrych Praktyk Rybackich, również robią rozeznanie wśród konsumentów. I sytuacja jest zupełnie inna niż przedstawiają to lobbujące organizacje "prozwierzęce". Co najmniej połowa Polaków chce kupić na święta karpia żywego (część z nich oczekuje uśmiercenia i sprawienia ryby w punkcie sprzedaży). Stwierdzenie, że sprzedaż żywych karpi jest marginalna, jest tendencyjnym nadużyciem. Polacy doceniają wyjątkową świeżość i smak tradycyjnego karpia. Dlaczego ktoś chce nas tego pozbawić i jaki jest prawdziwy cel tego lobbingu - pyta.