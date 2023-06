Mięso

Prezes UPEMI: Branża mięsna musi odbudować bazę surowcową

W tej chwili obserwujemy pewien spadek cen energii. Mimo to dla wielu mniejszych zakładów koszty energii są bardzo dużym obciążeniem. Cały czas występujemy do różnych ministerstw, do premiera, aby ulżyć sektorowi mięsnemu i obniżyć ceny energii do poziomu cen samorządowych – mówi Wiesław Różański, prezes UPEMI.

Branża mięsna musi odbudowac bazę surowcową - mówi Wiesław Różański