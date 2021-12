Prezes UPEMI: lepsze wyniki w eksporcie mięsa

W pierwszych trzech kw. br. przychody z eksportu mięsa były o 6 proc. wyższe niż rok wcześniej. Jest to rezultat m.in. kampanii promocyjnych prowadzonych przez UPEMI za granicą - skomentował prezes tej organizacji Wiesław Różański.

Autor: PAP

Data: 31-12-2021, 10:53

Wiesław Różański, fot. UPEMI

UPEMI: Wyższe przychody z eksportu mięsa

W okresie styczeń-wrzesień 2021 r. przychody ze sprzedaży zagranicznej mięsa, przetworów mięsnych i żywca były wyższe niż rok wcześniej i wyniosły 5,0 mld euro (o 6 proc. więcej niż przed rokiem) stanowiąc 19 proc. wartości całego polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych - informuje Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego (UPEMI).

Mięso wołowe stanowiło 23 proc. eksportu tej grupy towarowej(o wartości 1,1 mld euro), a mięso wieprzowe - 11 proc. (0,6 mld euro).

W okresie pierwszych trzech kwartałów br. z Polski wyeksportowano 282 tys. ton mięsa wołowego, o blisko 3 proc. mniej niż przed rokiem. Mięso wywożone było przede wszystkim do krajów UE-27 (85 proc.). Głównym kierunkiem eksportu na rynki trzecie była Wielka Brytania, Izrael i Japonia.

UPEMI już kolejny rok z rzędu prowadzi kampanię promocyjno-informacyjną "Polska wołowina na japońskim rynku". Japończycy doceniają polską wołowinę, co przekłada się również na wielkość eksportu. Porównując okres styczeń-wrzesień 2020 do 2021 można zaobserwować 179 proc. wzrost wolumenu eksportu wołowiny z 2 462 ton do 6 870 ton" -podkreślił Różański.

Dodał, że dostrzegając potencjał eksportowy europejskiej wołowiny na rynek azjatycki UPEMI w I połowie 2022 roku rozpocznie kampanię informacyjno-promocyjną "Europejska wołowina na azjatyckich rynkach". Działanie jest skierowane na Japonię i Hongkong.

UPEMI: Promocja mięsa wieprzowego

Wartość eksportu mięsa wieprzowego w okresie styczeń-wrzesień 2021 kształtowała się na poziomie 572 mln euro (o 1 proc. mniej niż w porównywalnym okresie rok wcześniej), a wolumen sprzedaży wynosił 308 tys. ton mięsa wieprzowego (o blisko 10 proc. więcej niż przed rokiem). Głównymi odbiorcami mięsa wieprzowego z Polski były Niemcy, Słowacja, Włochy, a jeżeli zaś chodzi o rynki poza unijne - USA, Wielka Brytania, Wietnam.

Prezes UPEMI zaznaczył, że w ostatnim roku jego organizacja również prowadziła kampanie dotyczącą promocji mięsa wieprzowego na rynku USA - "Mięso o europejskiej jakości", wolumen eksportu polskiej wieprzowiny na amerykański rynek w okresie styczeń-wrzesień 2021 roku wyniósł 19,6 tys. ton i był o 28 proc. wyższy niż w tym samy okresie ub.r.