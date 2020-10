Prezes UPEMI: Nasi kontrahenci oferują już 30 proc. niższe ceny

To, co się dzieje to tragedia narodowa - tak o nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, która nie była konsultowana ze środowiskiem rolno-spożywczym mówił podczas protestu w Warszawie Wiesław Różański, prezes Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego UPEMI.

- Jest to złamanie wszelkich zasad, zarówno zaufania do polskiego rządu, jak i racji stanu. Przecież to my, branża spożywcza, branża hodująca drób, bydło, generuje ogromne przychody dla państwa, też dla tych, którzy to robią. Likwidacja tych dwóch gałęzi doprowadzi do tragedii bardzo wielu rodzin. My dzisiaj mówimy o tym, że rolnicy będą pozbawieni swojego miejsca pracy, pozbawieni dochodów, pojawi się bardzo wiele upadłości, pojawią się upadłości banków, które finansowały te przedsiębiorstwa, jak i również hodowców. Jednym słowem jest to bardzo złe sformułowanie tej ustawy, które powoduje ogromne trudności, tragedie i oczywiście tracimy wiarygodność na całym świecie - podkreślał Wiesław Różański.

