Prezes UPEMI: Nowe zalecenia rządu mogą doprowadzić do niedoborów mięsa na rynku

Mleczna środa: Co się stanie z rolnikami, gdy mleczarnia zostanie zakażona?

31 marca premier Mateusz Morawiecki ogłosił wprowadzenie kolejnych zaostrzeń w związku z pandemią koronawirusa.

W branży mięsnej największe kontrowersje wzbudził zapis o tym, że od 2 kwietnia stanowiska pracy poszczególnych osób muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra.

Jak powiedział nam Piotr Kulikowski, prezes Indykpolu i Krajowej Rady Drobiarstwa-Izby Gospodarczej, literalne potraktowanie zapisu o zachowaniu odległości 1,5 metra między pracownikami spowoduje konieczność spowolnienia głównych ciągów produkcyjnych o połowę, a w przypadku niektórych gniazd produkcyjnych wręcz ich wyłączenie.

1 kwietnia w tej samej sprawie apel do premiera Morawieckiego i ministra Ardanowskiego skierowała Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego. UPEMI apeluje o pilne wprowadzenie zmian przepisów wprowadzających zobowiązanie zakładów pracy do zapewnienia odległość pomiędzy stanowiskami pracy wynoszącej co najmniej 1,5 metra.

- Zwracamy się o wprowadzenie odstępstwa w w/w zobowiązaniu do zapewnienia odległości pomiędzy stanowiskami pracy wynoszącą co najmniej 1,5 m dla zakładów produkcji dań gotowych, przetwórstwa mięsnego, a w szczególności dla ubojni. Wprowadzenie w/w minimalnej odległości stanowisk pracy w zakładach przetwórstwa mięsnego może spowodować w części tych zakładów konieczność redukcji obsady na liniach produkcyjnych (np. brak obsadzenia co drugiego stanowiska na linii produkcyjnej). Konsekwencją tego będzie konieczność zwolnienia szybkości pracy linii produkcyjnych a tym samym spadek bieżących zdolności produkcyjnych i spadek wielkości bieżącej produkcji - czytamy w liście.

Według Wiesława Różańskiego, prezesa UPEMI, w konsekwencji zakłady przetwórcze mięsa będą zmuszone do ograniczenia skupu żywca co spowoduje trudności dla rolników ze sprzedażą wyhodowanych zwierząt.