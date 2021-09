Prezes UPEMI: Zagraniczne sieci ocieplają wizerunek patriotyzmem

- W interesie zagranicznych sieci handlowych nie jest kierowanie pieniędzy z portfeli Polaków do rodzimej gospodarki, a polskie sieci handlowe nie mają tak mocnej pozycji rynkowej i jest ich zdecydowanie za mało - mówi nam Wiesław Różański, prezes UPEMI.

Autor: Adam Tubilewicz

Data: 08-09-2021, 13:31

Wiesław Różański, prezes UPEMI jest zdania, że sieci sięgają po patriotyzm konsumencki, aby ocieplić swój wizerunek. fot. PTWP

Patriotyzm konsumencki rośnie w siłę

Zdaniem Wiesława Różańskiego, prezesa Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego nadszedł czas, aby polscy konsumenci wykazali się postawą patriotyzmu konsumenckiego i gospodarczego.

- Daleko nam w tym względzie do Włochów, Francuzów, Niemców czy Czechów. Widmo kryzysu po pandemii i ryzyko upadku wielu producentów sprawia, że polscy konsumenci z coraz większą uwagą starają się wybierać produkty polskiego pochodzenia, wspierając tym samym rodzimy biznes - dodaje.

Polacy otwarcie przyznają, że cenią polskie produkty. Pochodzenie produktu jest zdaniem badanych respondentów najważniejsze w przypadku artykułów spożywczych (79 proc.), jednak tylko połowa Polaków (49 proc.) deklaruje, że kupuje polskie produkty z tej kategorii. Dlaczego ?

Jak wynika z raportu GFK pt. CoronaMood, dziś takie deklaracje patriotyzmu konsumenckiego składa już 46 proc. Polaków. Stanowi to wzrost o 5 punktów procentowych w stosunku do wyników z kwietnia 2019 roku. Aby sprawdzić, czy produkt jest polski, Polacy weryfikują przede wszystkim, czy jego produkcja odbywa się u nas (77 proc.). Prawie połowa sprawdza pochodzenie surowców, z których powstał produkt (46 proc.), oraz to, czy firma ma siedzibę w Polsce (40 proc.).

Na patriotyczne trendy konsumencie reagują sieci handlowe za pomocą kampanii wykorzystujących hasła „nasze rodzime produkty“, „nasze polskie produkty“, „rodzimi dostawcy".

- W ten sposób sugerują nabywcom w Polsce, iż są polskimi przedsiębiorcami i sprzedają głównie polskie produkty. Ocieplają także swój wizerunek kampaniami zawierającymi przekazy: „My Polacy tak mamy. Doceniamy polskie produkty”, „9 na 10 produktów spożywczych dostępnych w Biedronce pochodzi z Polski, „Wiemy, co dobre – wspieramy naszych!” - wymienia Różański.

Zdaniem Prezesa UPEMI to strategia obronna przygotowania się na rosnący trend patriotyzmu konsumenckiego Polaków i zachęcanie ich do kupowania w danej sieci.

- Czy to manipulacja konsumentami? Nie, jeżeli na półkach sklepowych znajdują się rzeczywiście dobrze wyeksponowane polskie produkty. Tylko wtedy mają one szansę trafić do koszyków Polaków - wskazuje.

Sieciom nie zależy na wspieraniu polskiej gospodarki?

Czy patriotyzm dotyczy także B2B podczas wyboru dostawców produktów i usług? Zdaniem Wiesława Różańskiego zdecydowanie nie.

- W interesie sieci zagranicznych nie jest kierowanie pieniędzy z portfeli Polaków do rodzimej gospodarki, a polskie sieci handlowe nie mają tak mocnej pozycji rynkowej i jest ich zdecydowanie za mało. Przykładem wzorowego podejścia do dbania o rodzimą gospodarkę są Niemcy. Nie tak dawno temu niemiecka sieć handlowa Rewe zapowiedziała, że już od lata 2022 roku 95 proc. dostępnej w placówkach detalisty świeżej wieprzowiny będzie pochodziło wyłącznie ze zwierząt urodzonych, wytuczonych oraz przetworzonych w Niemczech. Decyzja sieci Rewe zyskała duże uznanie ze strony niemieckiego sektora rolnego. Pojawiają się głosy, że także inni niemieccy detaliści powinni pójść tym śladem. Producenci trzody chlewnej chcą, aby zobowiązanie objęło również przetwory z mięsa wieprzowego. Najdalej idący komentatorzy apelują, aby w gastronomii i żywieniu zbiorowym była serwowana wyłącznie wieprzowina, w której zwierzęta spędziły całe życie w Niemczech - od urodzenia do uboju.”

Jak sprawić, żeby patriotyzm konsumencki był nie tylko kołem ratunkowym a kołem zamachowym polskiej gospodarki?

Zdaniem prezesa UPEMI polityka gospodarcza powinna być ukierunkowana na rozwój patriotyzmu gospodarczego poprzez tworzenie instytucji, które mają wspierać krajowe przedsiębiorstwa, czy warunki przetargów publicznych, które preferują firmy krajowe, głównie lokalne.

- W sektorze rolno-spożywczym najważniejsze jest wspieranie polskich systemów jakości żywności wsparte edukacją konsumencką. W krajach chroniących rynki wewnętrzne zaczyna się ona już od przedszkola. UPEMI od 10 lat rozwija polski system jakości żywności QAFP. Dzięki temu stał się on najbardziej dojrzałym systemem w kraju - dodaje.

UPEMI - Co dalej z Systemem QAFP?

UPEMI dąży by System QAFP, wzorem krajów takich jak Francja, Niemcy czy Austria, stał się narodową marką żywności o najwyższej jakości. Postępująca globalizacja i dynamiczna wymiana handlowa spowodowały, że na polskim rynku jest coraz więcej produktów rolno-spożywczych pochodzących z zagranicy. Systemy jakości są doskonałą, zorganizowaną formą ochrony polskich hodowców, przetwórców i producentów. UPEMI z największą starannością wspiera wszystkich, którzy przystępują do systemów.

- Pod szyldem QAFP budujemy markę polskich artykułów rolno-spożywczych, także eksportową. Przedsiębiorcy, którzy przystępują do systemu mają możliwość wyróżnienia swoich produktów na rynku wewnętrznym stając się bardziej konkurencyjnymi, ale także mają możliwość zaistnienia na rynkach zewnętrznych, gdzie odbiory zagraniczni oczekują potwierdzenia jakości stosownymi certyfikatami - dodał.

UPEMI wspólnie z HoReCa pracuje nad projektem certyfikowanych restauracji w których konsumenci będą mogli posmakować dań przyrządzonych z mięsa i wędlin QAFP.

- To nasz wspólny wkład w rozwój gospodarczy u podstaw którego leży patriotyzm konsumencki. QAFP wspiera restauratorów po trudnym czasie pandemii a HoReCa wspiera polskiego hodowcę, przetwórcę i producenta. Chcemy dotrzeć do polskich konsumentów w myśl powiedzenia „przez żołądek do serca” poprzez doświadczanie walorów smakowych dań z wysokiej jakości produktów. Jesteśmy przekonani, że w ten sposób zachęcimy Polaków do szukania QAFP na półkach sklepowych. Pracujemy także nad plasowaniem produktów QAFP w e-commerce i Q-commerce. To przyszłość warta nawet 18 mld zł. rocznie. Będziemy wspierać członków naszego systemu w transformacji biznesu. Wiele pracy przed nami. Musimy jednak jeszcze jako społeczeństwo wiele zrozumieć, aby wygrywać. Do synergii potrzeba nie tylko patriotyzmu konsumentów, ale też patriotyzmu B2B. Wierzymy, że pukanie do drzwi polskich sieci handlowych, kreowanie polskiego q-commerce „od pola do stołu” z polskimi hodowcami, przetwórcami i producentami stanie się tym kołem zamachowym gospodarki. Nie wolno nam jednak tego czasu przespać - podsumował Wiesław Różański.