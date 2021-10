Prezes Wipaszu: Inflacja to szybka jazda bez zapiętych pasów

Dla każdego z nas inflacja jest bardzo niebezpieczna, bo nikt nie wie za ile kupi i za ile sprzeda. Inflacja to szybka jazda bez zapiętych pasów i poduszek bezpieczeństwa - mówi nam Józef Wiśniewski, prezes Wipasz SA.

Autor: Albert Katana/AT

Data: 28-10-2021, 14:13

Józef Wiśniewski, prezes Wipasz SA ostrzega przed wysoką inflacją. fot. PTWP

Inflacja zagrożeniem dla sektora drobiarskiego

Józef Wiśniewski, prezes Wipaszu w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl wskazuje, że obecnie na rynku brakuje równowagi podażowo-popytowej.

- W okresie pandemii świat zatrzymał się w produkcji dóbr, natomiast drukował pieniądze. To spowodowało, że aktualnie nie ma równowagi popyt-podaż. Ceny żywności wzrosły z powodu wzrostu kosztów surowców. Np. pszenica średnio kosztowała 850 zł za tonę, a aktualnie kosztuje 1100 zł. Wzrost kosztów gazu spowodował wzrost cen nawozów do produkcji zbóż. Rolnik teraz musi do każdej tony dodać około 250 zł z tytułu tych wzrostów. I tak pszenica, która kosztowała 850 zł plus 250 zł, to jest równe 1100 zł za tonę. Dla każdego z nas inflacja jest bardzo niebezpieczna, bo nikt nie wie za ile kupi i za ile sprzeda. Inflacja to szybka jazda bez zapiętych pasów i poduszek bezpieczeństwa - mówi.

Wipasz z nową inwestycją za 35 mln zł

Prezes Wipasz SA wskazuje, że w paszach GMO nie ma nic złego.

- Nie ma tam niczego, co szkodzi i to potwierdza nauka. Są tylko wymagania konsumentów oraz ich indywidualne preferencje związane z mentalną oceną. Zakład Drobiarski Wipasz w Międzyrzecu Podlaskim i Instytut Żywienia i Hodowli Polskiego Kurczaka to wizytówka polskiego drobiarstwa. Wipasz jest firmą innowacyjną, bo to właśnie w innowacji widzimy swoją przyszłość - dodaje.

Latem 2021 roku Wipasz uruchomił Instytut Żywienia i Hodowli Polskiego Kurczaka w Kwasówce w gminie Drelów. Na inwestycję o wartości 35 mln zł składają się obiekty o powierzchni 1200 mkw. Będą w nich prowadzone badania dotyczące wpływu zagęszczenia drobiu na emisję gazów czy wpływu oświetlenia na zachowanie i dobrostan zwierząt.

Prezes Wipaszu o organizacjach prozwierzęcych

Wiśniewski przyznaje, że zgadza się z organizacjami prozwierzęcymi, ale tylko do pewnego stopnia.

- Zgadzam się prozwierzęcymi co do dobrostanu, ale nie zgadzam się, że hodowla zwierząt prowadzona jest w sposób okrutny. Wipasz produkuje kurczęta tak, aby były szczęśliwe. Zapewniamy in naturalne światło, roślinny pokarm, swobodę poruszania, ściółkę umożliwiającą przejawianie naturalnych zachowań takich jak grzebanie czy grzędy. Organizacje te muszą zrozumieć, że mięso drobiowe jest najzdrowszym białkiem dla rozwoju człowieka. Dlatego historycznie człowiek zaczynał od łuku, pomimo że dużo łatwiej było mu zdobywać pożywienie roślinne - dodaje.

Według prezesa Wipaszu pytanie „czy jeść mięso czy produkty wege” to takie samo rozważanie jak „czy smarować chleb masłem czy margaryną”.

- Kurczak daje dużo czystsze białko z dobrze zbilansowanymi aminokwasami, witaminami i mikroelementami niż zboża i warzywa, gdzie stosuje się nawozy sztuczne i herbicydy przeciw chwastom. Stąd mój apel do tych organizacji, abyśmy wspólnie pracowali nad czystością białka zwierzęcego i roślinnego, a nie przekonywali konsumenta do zmiany diety, która na końcu okazuje się dla niego gorsza i droższa - podsumował.