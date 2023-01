Jeżeli nie będziemy budować to polskie drobiarstwo w obecnej formie nie przetrwa i nie będzie eksportować, ludzie stracą pracę, a Polska dochód. Tylko za co wtedy kupimy Patrioty, które mają nas obronić w razie wojny - pyta Józef Wiśniewski, prezes Wipasz SA.

Józef Wiśniewski, prezes Wipasz SA wskazuje, że polskie drobiarstwo musi inwestować, aby przetrwać. fot. za YouTube

Wipasz walczy o kolejną inwestycję na Lubelszczyźnie

Wipasz SA walczy o dużą inwestycję w Kopytowie w Gminie Kodeń na Lubelszczyźnie. Drobiarski potentat chce zbudować tam kolejny obiekt w ramach "Zielonych Ferm" - długofalowego programu inwestycyjnego spółki nakierowanego na większy dobrostan zwierząt i produkcję mięsa drobiowego bez antybiotyków.

Pierwsze "Zielone Fermy" powstały w miejscowości Kwasówka niedaleko Międzyrzeca Podlaskiego, ale to nie koniec planów Wipaszu. Nowy obiekt w Kopytowie ma być m.in. zasilany energią z fotowoltaiki, a chów kurczaków ma odbywać się na pellecie, który potem będzie mógł stanowić nawóz do hodowli ekologicznych warzyw lub surowiec do produkcji biogazu.

- Zielone Fermy to miejsce, gdzie kurczęta mają większą swobodę poruszania, dostęp do naturalnego światła, ponieważ wszystkie obiekty posiadają okna – podkreśla Michał Ślusarski, koordynator inwestycji w Kopytowie cytowany przez "Słowo Podlasia".

Dlaczego mieszkańcy nie chcą zielonych ferm Wipaszu?

Inwestycja wzbudza kontrowersje wśród mieszkańców gminy Kodeń, którzy boją się nieprzyjemnych zapachów i zanieczyszczenia środowiska. Wipasz ma tu podobne problemy, co w przypadku głośnej inwestycji w Gminie Sosnówka, także na Lubelszczyźnie, o której pisaliśmy m.in. tutaj: Inwestycja drobiarskiego potentata zagrożona? Wójt stawia weto

Dlatego Wipasz zaprosił zainteresowanych mieszkańców i radnych z Kodenia do odwiedzenia już działających obiektów firmy w Kwasówce. Z zaproszenia nie skorzystali m.in. najgłośniejsi przeciwnicy inwestycji.

Prezes Wipaszu: Polskie drobiarstwo musi inwestować

Jak napisał w specjalnym liście Józef Wiśniewski, gdyby takie obiekty jak "Zielone Fermy" istniały w Polsce, nie trzeba byłoby ich budować.

- Europa nie chce i nie będzie już kupować innego mięsa niż wyprodukowanego w standardzie "Zielonych Ferm". Jeżeli nie będziemy budować to polskie drobiarstwo w obecnej formie nie przetrwa i nie będzie eksportować, (...) ludzie stracą pracę, a Polska dochód. Tylko za co wtedy kupimy Patrioty, które mają nas obronić w razie wojny? - pyta.

Wipasz to firma założona w 1994 roku przez Józefa Wiśniewskiego. Do dziś jest to jedyny właściciel i prezes firmy. Zatrudnia 3450 osób w całej Polsce, a współpracuje z ponad 10 tysiącami kontrahentów. Wipasz posiada 630 tysięcy ton pojemności magazynów zbóż. Firma eksportuje rocznie produkty rolno-spożywcze za 2,5 mld zł tocznie. W 2022 roku Wipasz zapłacił ponad 55 mln podatków dochodowych (CIT, PIT), oraz 4,5 mln PLN podatków lokalnych, w tym od nieruchomości, leśnego, rolnego oraz od środków transportu.

