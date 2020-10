Prezes Wipaszu: Nie jestem najszczęśliwszy z wyłączenia drobiu z zakazu uboju religijnego

Józef Wiśniewski podkreśla, że eksport nie jest sprawą pojedynczego rolnika czy przedsiębiorcy.

- To kwestia ogólnonarodowa. Żaden polityk, który nie budował ferm czy obiektów produkcyjnych nie ma prawa skreślać tego, co służy polskiej gospodarce - dodał.

Prezes Wipaszu przyznaje, że nie jest najszczęśliwszy z wyłączenia drobiu z zakazu uboju religijnego.

- Jestem solidarny z każdym rolnikiem i każdym hodowcą. Boli mnie serce, że komuś likwiduje się dorobek pokoleń, tym bardziej, że to, co się likwiduje to eksport. Wyobraźmy sobie, że ktoś zlikwidowałby Niemcom eksport ich samochodów. Jak by się czuli? W przemyśle rolno-spożywczym osiągnęliśmy sukces i nie chodzi tylko o to, że żywimy nasze społeczeństwo, ale sprzedajemy naszą żywność na cały świat. Każdemu się wydaje, że przedsiębiorca pracuje na własny rachunek, ale on pracuje też na rachunek całego kraju - mówi.

Wiśniewski ocenia, że zamieszanie wokół zakazu uboju religijnego nie pogorszy pozycji międzynarodowej polskiego drobiarstwa, ale nasi partnerzy mogą być zdziwieni.

- Jako Wipasz nie eksportujemy drobiu halal na Bliski Wschód, ale to nic nie znaczy, bo każdy przedsiębiorca, który eksportuje za granicę powinien być dobrze postrzegany. Nasi partnerzy są zdziwieni, bo to jest niegospodarcze zachowanie. Dobrostan jest ważny, natomiast zwierzęta w pewnym sensie służą człowiekowi w różnej formie. Absolutnie powinny być traktowane z należytym szacunkiem. Po to jest prawo żeby można było na jego podstawie ścigać tych, którzy zachowują się nieodpowiednio wobec zwierząt. Natomiast czym innym jest prawo i jego przestrzeganie, a czym innym zamykanie całej gałęzi gospodarki.

W ocenie prezesa Wipaszu nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt jest szkodliwa dla kraju.

- To my, przedsiębiorcy, tworzymy polską gospodarkę. Pieniądze na 500+ czy inne społeczne działania nie biorą się z drukarni tylko są wypracowane przez przedsiębiorców i politycy muszą o tym pamiętać - podsumował.