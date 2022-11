Osobiście rozumiem obawy sąsiadów, które w moim przekonaniu wynikają z nieznajomości najnowszych technologii w budowie ferm - mówi nam Józef Wiśniewski, prezes Wipaszu komentując obawy mieszkańców Sosnówki w woj. lubelskim wobec nowej inwestycji spółki na terenie gminy.

Wipasz chce budować dużą fermę. Mieszkańcy są na nie

Jak informowaliśmy niedawno na naszych łamach w tekście Wipasz chce zbudować fermę. Wójt: Decyzja będzie negatywna Wipasz S.A., potentat na rynku drobiu, chce w gminie Sosnówka na Lubelszczyźnie zbudować dużą fermę drobiu, czemu sprzeciwiają się mieszkańcy i władze gminy.

Sprawę z punktu widzenia mieszkańców opisał "Dziennik Wschodni", my natomiast uznaliśmy, że warto wysłuchać zdania prezesa Wipaszu, Józefa Wiśniewskiego.

Interesowało nas, czy spodziewał się protestu mieszkańców, czy przed planowaną inwestycją rozmawiał z mieszkańcami, aby zorientować się, co sądzą o zlokalizowaniu nowej fermy drobiu w ich gminie? Co może powiedzieć właścicielom ulokowanych w gminie gospodarstw ekologicznych, którzy obawiają się, że obecność fermy w ich okolicy zniechęci odbiorców ich produktów do kontynuowania współpracy? Czy rzeczywiście mieszkańcy powinni obawiać się smrodu? I wreszcie, dlaczego jako oficjalny inwestor występuje miejscowy rolnik, właściciel działki na której ma powstać ferma, a nie Wipasz?

Prezes Wipaszu o obawach mieszkańców Sosnówki

Przesłaliśmy te pytania do prezesa Wiśniewskiego, który przesłał nam oświadczenie w sprawie obecnych protestów wobec inwestycji. Przedstawiamy je poniżej:

- Przez ostatnie lata narosło wiele mitów co do ferm hodowlanych. Osobiście rozumiem obawy sąsiadów, które w moim przekonaniu wynikają z nieznajomości najnowszych technologii w budowie ferm. Mamy do czynienia z nowymi oczekiwaniami konsumentów, które są bardzo wysokie zarówno w odniesieniu do jakości mięsa jak i sposobu jego produkcji tj. zachowania dobrostanu zwierząt czy ochronny środowiska i tylko nowoczesny producent, taki jak Wipasz, jest w stanie to spełnić - czytamy w piśmie.

Józef Wiśniewski o inwestycjach Wipaszu

Józef Wiśniewski wskazuje cztery obszary, które musi spełniać każda nowa inwestycja Wipaszu:

- Po pierwsze, musimy produkować w oparciu o podwyższony dobrostan zwierząt. Po drugie, musimy zachować zerowy ślad węglowy. Po trzecie przestrzegać najwyższych standardów środowiskowych, w tym korzystania z zielonej energii odnawialnej. Po czwarte, hodowla nie może śmierdzieć, bo tego nie akceptuje ani sąsiad, ani konsument - wylicza.

Wipasz o fermach przyszłości

Wiśniewski wskazuje, że hodowla w tego typu fermach jest prowadzona na specjalnym pellecie, który ma stwarzać dla kurczaka idealne warunki do życia, a na końcu stanowić nawóz między innymi do produkcji warzyw "bio".

- Tylko taka hodowla w przyszłości będzie akceptowana i w przypadku Sosnówki o takiej inwestycji mówimy. Tylko ktoś głupi wziąłby kredyt w wysokości 65 milionów złotych, by wybudować coś, co śmierdzi sąsiadom. Na szczęście Wipasz ma już wybudowane "fermy przyszłości" i każdy może naocznie się przekonać, że "nie taki diabeł straszny, jak go malują". My nie boimy się konfrontacji bo jesteśmy z dumni z naszych obiektów. Mogą to potwierdzić władze i mieszkańcy wsi, gdzie już zainwestowaliśmy - tam gdzie rozwija się Wipasz, rozwija się cała społeczność. Działkę kupujemy ostatecznie, gdy mamy zgodę na budowę, i na to pozwala prawo. Sąsiadów chcę przekonać, że będę dla nich dobrym sąsiadem. Jeśli chodzi o urzędy, to postępujemy wszędzie zgodnie z prawem - podsumował Józef Wiśniewski, prezes Wipasz S.A.

