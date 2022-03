Prezes Wipaszu: Ukraińskie drobiarstwo może szybko odbudować się po wojnie

Obiekty drobiarskie w Ukrainie póki co nie są celami ataków agresora rosyjskiego. Odbudowa produkcji po zakończeniu wojny może więc nastąpić bardzo szybko - mówi nam Józef Wiśniewski, prezes Wipaszu.

Autor: Albert Katana (op. AT)

Data: 23-03-2022, 11:33

Józef Wiśniewski, prezes Wipaszu ocenia, że ukraińskie drobiarstwo może szybko się odbudować po wojnie. fot. PAP/Darek Delmanowicz

Jak wojna w Ukrainie wpływa na Wipasz?

Józef Wiśniewski, prezes Wipaszu mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl, że wojna w Ukrainie wpływa na spółkę dwojako.

- Po pierwsze, wpływa na ekonomię ze względu na wzrost kosztów surowców do produkcji paszy. Po drugie, wpływa znacząco na nastroje pracowników. Każdy z nas, niezależnie od narodowości, martwi się wojną i chce, żeby ona jak najszybciej się zakończyła - mówi.

Wipasz pomaga Ukraińcom

Prezes Wipaszu przyznaje, że firma korzysta z usług firm outsourcingowych, w których w przewadze zatrudnieni są Ukraińcy.

- Po wybuchu wojny w Ukrainie trafiły do nas nie tylko rodziny naszych klientów czy kontrahentów, ale również zupełnie obce nam osoby. Świadomie przyjęliśmy ich pod swój dach do naszych mieszkań służbowych w różnych lokalizacjach w całej Polsce. Obecnie mieszka u nas około 80 osób, to kobiety i dzieci, od noworodków po staruszki. Zapewniamy im wszystko czego potrzebują. Wszystkie dzieci rozpoczęły już edukację w Polsce, a dla ich mam organizujemy lekcje języka polskiego. Dobrą robotę wykonali też nasi pracownicy otaczając naszych ukraińskich gości opieką i wspierając ich. Na tak długo jak potrzebują stanowią część naszego "wipaszowego teamu”. Poprzez naszą fundację „Wipasz Pomocna Dłoń” wyposażamy dzieci w przybory, ubrania, plecaki, aby pierwsze kroki w nowych szkołach stawiały pewnie i z uśmiechem. Cały czas wspieramy darami konwoje humanitarne - dodaje.

Wipasz chce zatrudniać uchodźców z Ukrainy

Józef Wiśniewski wskazuje, że Wipasz stworzy dodatkowe miejsca pracy dla uchodźców.

- W naszej firmie pracują kobiety i mężczyźni. Jest wiele zadań, które mogą tu z powodzeniem wykonywać. Ile miejsc pracy stworzymy? To zależy od zapotrzebowania - dodaje.

Wiśniewski przyznaje, że już dziś widać problem z dostępnością produktów, które były importowane do Polski z Ukrainy.

Jak sytuacja w Ukrainie wpłynie na polskie drobiarstwo?

- Myślę tu głównie o śrutach, olejach czy kukurydzy. Ten problem będzie się z pewnością pogłębiał. Dziś nie wiemy również jak wyglądają przygotowania ukraińskich rolników na polach. Możemy z dużym prawdopodobieństwem założyć, że najbliższe żniwa w Ukrainie będą dużo słabsze, o ile w ogóle będą. To oznacza, że importowane do tej pory surowce z Ukrainy trzeba będzie zakupić na innych rynkach, co już dziś robimy. Cena jednak jest znacznie wyższa. Wyższa cena surowców to wyższa cena paszy i wyższy koszt wyprodukowania kurczaka - dodaje.

Czy polscy producenci są w stanie wypełnić na rynku lukę powstałą w wyniku braku drobiu z Ukrainy?

- Braki w dostawach drobiu z Ukrainy mogą trwać kilka miesięcy. Obiekty drobiarskie póki co nie są celami ataków agresora rosyjskiego. Odbudowa produkcji po zakończeniu wojny może nastąpić bardzo szybko. Z tego powodu drób w Europie będzie drogi, ale będzie to sytuacja tymczasowa - ocenia prezes Wipaszu.