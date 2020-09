Prezes ZM Biernacki: 30 dni na zaprzestanie uboju religijnego to ponury żart

Podczas wystąpienia w Senacie Tomasz Kubik wskazał, że nowelizacja ustawy dotyczy nawet 1,5 mln osób z branży przetwórstwa mięsnego, produkcji wołowiny, 350 tys. hodowców, kilkudziesięciu tysięcy pracowników i przedsiębiorców. Jednocześnie zauważył, że w mediach pojawia się coraz więcej informacji, które mają na celu pomniejszać znaczenie branży mięsnej, futrzarskiej w polskim eksporcie.

- Istotna kwestia to vacatio legis i art. 17. Z przykrością stwierdzam, że przysłany do Senatu projekt ustawy jest jakimś ponurym żartem, ale jest niestety faktem. Proponuje się nam 30-dniowy okres vacatio legis. Jak mamy sobie to w ogóle wyobrażać? To jest brak poszanowania dla pracy milionów pracowników w rolnictwie, w przetwórstwie, dla ministerstwa, dla urzędników Inspekcji Weterynaryjnej. Przecież przez ostatnie 10-20 lat mozolnie zdobywamy uprawnienia na rynki krajów trzecich. Apeluję o rozwagę, rozsądek i wzięcie pod uwagę aspektów społeczno-ekonomicznych – podkreślił na koniec Tomasz Kubik.

Więcej na Farmer.pl