Prezes ZM Silesia apeluje do branży: Nie lekceważmy zagrożenia (wywiad)

Adam Tubilewicz, Portalspozywczy.pl: Jakie działania związku z pandemią koronawirusa podejmowane są w ZM Silesia?

Mariusz Rusin, prezes Zakładów Mięsnych Silesia: Firmy z branży spożywczej w dalszym ciągu prężnie funkcjonują. Spoczywa na nas duża odpowiedzialność, ponieważ dostarczamy żywność. Jednocześnie wiemy, że musimy podejmować nadzwyczajne środki bezpieczeństwa, aby maksymalnie chronić naszych pracowników. W naszych zakładach bardzo poważnie do tego podeszliśmy. Wprowadziliśmy procedury dotyczące m.in. pracy zdalnej dla osób, których obowiązki mogą być wykonywane poza zakładem pracy. Dotyczy to także przedstawicieli handlowych. Jest to jedna z grup zawodowych z podwyższonym ryzykiem zakażenia oraz przenoszenia wirusa. Nie lekceważymy zagrożenia i apelujemy o to samo do pozostałych firm z naszej branży, które takich ograniczeń nie wdrożyły. To jest czas, w którym nie możemy bać się podejmowania zdecydowanych kroków. Ochrona życia i zdrowia powinna leżeć w naszym wspólnym interesie.

Ograniczyliśmy również możliwość przemieszczania się pracowników między naszymi zakładami oraz wdrożyliśmy dodatkowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Są to chociażby pomiary temperatury każdej osobie, która z racji swoich obowiązków musi stawić się w miejscu pracy. Obowiązkowa jest dezynfekcja rąk przy wejściu do zakładu i w głównych ciągach komunikacyjnych czy regularne czyszczenie i dezynfekowanie stołówki i szatni. Przestrzegamy również tego, aby pracownicy zachowywali odległości między sobą przy wchodzeniu i wychodzeniu z pracy, na stołówce a także w korytarzach. Odwołaliśmy wszystkie spotkania, a do zakładów nie są wpuszczane osoby spoza firmy jeżeli nie jest to absolutnie niezbędne.

W jaki sposób ZM Silesia wspierają służbę zdrowia w walce z koronawirusem?

W całej Polsce powstało 21 szpitali jednoimiennych, które dostają wsparcie od wielu przedsiębiorstw. To budujące, że w obliczu zagrożenia w jakim aktualnie wszyscy jesteśmy, jest wola i chęć pomocy ze strony tak wielu firm. Jako Zakłady Mięsne Silesia zdecydowaliśmy się na pomoc lokalną, bo uważamy, że wszystkie placówki medyczne są dzisiaj na „pierwszym froncie walki”. Regularnie, co tydzień, dostarczamy nasze produkty do Szpitala Zakaźnego w Zawierciu i będziemy robić to tak długo jak będzie to konieczne. Personel medyczny wie jak leczyć ludzi, my wiemy jak produkować wyroby mięsne. Właśnie w taki sposób chcemy pomagać - przekazując nasze produkty, zarówno dla pacjentów, jak i pracowników szpitala. Planujemy rozszerzyć skalę naszego wsparcia o kolejne placówki.