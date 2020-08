Prezes ZM Warmia: Stawiamy na Steakownie - połączenie sklepu mięsnego z restauracją

Bartosz Jankowiak wyjaśnia, że Steakownie to połączenie sklepów z restauracją, gdzie sprzedaje się najwyższej jakości wołowinę dojrzewającą, a także przyrządzone na miejscu steki.

- Konsumenci szukają miejsc gdzie mogą zjeść polską wołowinę dojrzewającą. O ile w restauracjach serwuje się zazwyczaj trzy, cztery rodzaje steków, u nas klient może wybierać z kilkunastu rodzajów, które są eksponowane w przeszklonej ladzie. Klient wybiera odpowiednią grubość steka, a także stopień jego wysmażenia. Nasi Stekmistrzowie chętnie dzielą się wiedzą na temat pochodzenia mięsa, jak również sposobów jego przyrządzenia. W Steakowni również można kupić surowe mięso i przyrządzić je dopiero w domu - dodaje.

Obecnie działa pięć Steakowni w całej Polsce: w Biskupcu, Olsztynie, Giżycku, Warszawie i Gdańsku.

- W najbliższym czasie szykujemy przeniesienie Steakowni w Olsztynie do nowego, większego lokalu, dzięki czemu będziemy mogli przyjmować dużo więcej gości niż dotychczas. Lokal będzie naszą wizytówką w stolicy Warmii i Mazur - wskazuje Jankowiak.

Prezes ZM Warmia zauważa, że klienci potrzebują ciągle nowych przepisów na ciekawe dania i mają ogromną ochotę na eksperymentowanie w kuchni.

- Dlatego uruchomiliśmy „Akademię Kulinarną Mistrza Marka”, w której kierownik działu rozbioru ZM Warmia Marek Markuszewski, ekspert specjalizujący się w wołowinie, współpracujący z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, a przede wszystkim wielki pasjonat gotowania, tłumaczy klientom w naszych sklepach firmowych po czym poznać dobrą wołowinę, jak ją piec i gotować, żeby miała doskonały smak i kruchość, dzieli się przepisami. Wskazuje zalety spożywania mięsa wołowego, podkreśla jego wartości odżywcze. Akcja ma ogromny walor edukacyjny. Klienci wracając do naszych sklepów przyznają, że w końcu wiedzą jak dobrze przyrządzić wołowinę, że poznali jej prawdziwy smak. A co najważniejsze dodają, że nie jest to takie trudne, jak mogłoby się wydawać - podsumowuje.

Więcej na temat strategii i Steakowni Zakładów Mięsnych "Warmia" w pełnej wersji naszej rozmowy z Bartoszem Jankowiakiem.