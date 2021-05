Problem "Piątki Kaczyńskiego" nie został rozwiązany (wideo)

- Zakaz uboju religijnego trafił na półkę, ale problem nie został rozwiązany. Można się więc spodziewać, że powróci w takiej czy innej formie - mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl Grzegorz Marek, prezes firmy Imex.

Autor: Adam Tubilewicz, Portalspozywczy.pl

Data: 05-05-2021, 11:42

Grzegorz Marek, prezes firmy Imex obawia się, że kwestia zakazu uboju religijnego może powrócić. fot. PTWP

Osiem miesięcy po zamieszaniu związanym z "Piątką dla zwierząt" porozmawialiśmy z Grzegorzem Markiem, prezesem drobiarskiej firmy Imex i jednym z najbardziej aktywnych przedstawicieli branżowego oporu przeciwko ustawie. Jak dziś mówi, nie czuje się zwycięzcą.

Zakaz uboju religijnego powróci?

- Nie o to chodziło. Pojawił się problem, który trzeba było rozwiązać kierując się zdrowym rozsądkiem. Cieszę się, że to, co wtedy nam groziło, nie ziściło się. Problem trafił na półkę, ale nie został rozwiązany. Można się więc spodziewać, że powróci w takiej czy innej formie - dodał.

Prezes firmy Imex oczekuje, że branża w przyszłości nie będzie zaskakiwana podobnymi pomysłami przez polityków.

- Dobrze jest kierować się zdrowym rozsądkiem i żeby pan minister chciał z nami rozmawiać. Są organizacje branżowe i jeżeli jest potrzeba dokonywania zmian to trzeba rozmawiać z zainteresowanymi stronami, a nie zaskakiwać i działać wbrew zdrowemu rozsądkowi - dodał.

Piątka Kaczyńskiego zażegnana, problem pozostał

Grzegorz Marek wskazuje, że dyskusja wokół zakazu uboju religijnego była dla niego swoistym deja vu.

- To samo przechodziliśmy w 2012 roku kiedy wraz z prezesem Choińskim oraz innymi branżowcami byliśmy zaangażowani w podobne działania. Po dwóch latach problem został zażegnany, ale nie rozwiązany. Jeżeli ta sytuacja ma powracać co jakiś czas, może warto byłoby spotkać się z ministrem kiedy sytuacja się uspokoi i kiedy problemy związane z pandemią i grypą przeminą albo nie będą tak dużym wyzwaniem - podsumowuje.