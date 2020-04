Problemem dla drobiarstwa nie jest jedynie zamknięcie kanału HoReCa (wideo)

Jakub Olipra wskazuje, że problemem dla branży drobiarskiej nie jest jedynie zamknięcie kanału HoReCa.

- To niewątpliwie ważny czynnik, ale nie jedyny. Produkujemy o wiele więcej mięsa drobiowego niż wynosi nasze krajowe zapotrzebowanie, przez co jesteśmy uzależnieni od eksportu - mówi.

W ocenie analityka bezpośredni wpływ pandemii na sytuację w drobiarstwie realizuje się poprzez dwa kanały: HoReCa, zarówno na rynku wewnętrznym, jak i zewnętrznym, a po drugie utrudnienia w eksporcie.

- Przez te dwa czynniki rynek drobiu znajduje się pod presją, co widzimy w cenach, które silnie się obniżają. Zmienia się także struktura popytu na drób. Osoby, które konsumowały drób w restauracjach czy hotelach są dziś skazane na konsumpcję w domu, przez co następuje wzrost popytu w sklepach. Problemem jest to, że proces dostosowawczy postępuje wolno. Potrzeba czasu żeby zakłady znalazły nowych odbiorców sieciowych lub hurtownie. W efekcie obserwujemy przejściową nadpodaż, która oddziałuje w kierunku spadku cen - wskazuje.

