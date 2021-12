Problemy na rynku trzody? Ta firma za chwilę podwoi pogłowie

KSG Agro rozpoczyna “wielką rekonstrukcję” i planuje podwojenie pogłowia. Ukraiński agroholding rozpoczął drugi etap modernizację kompleksu hodowli trzody chlewnej w obwodzie dniepropietrowskim.

Autor: AT

Data: 23-12-2021, 14:35

KSG Agro rozpoczyna “wielką rekonstrukcję” i planuje podwojenie pogłowia. fot. unsplash

KSG Agro planuje podwojenie pogłowia

Ukraiński agroholding KSG Agro notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie rozpoczął drugi etap modernizację kompleksu hodowli trzody chlewnej w obwodzie dniepropietrowskim. Projekt obejmie rozbudowę 10 chlewni i zwiększy pogłowie nawet o 58 tys. jednocześnie tuczonych świń. Tym samym, po ukończeniu modernizacji oraz uruchomieniu chlewni z pełną wydajnością, produkcja trzody w KSG Agro wyniesie 110-120 tys. sztuk rocznie.

Obecnie trwa przebudowa sześciu tuczarni, do których już dostarczono połowę niezbędnego wyposażenia. Również oczekiwana jest dostawa sprzętu do inseminacji i rozrodu loch.

– Modernizację rozpoczęliśmy faktycznie 10 lat temu, kiedy zrujnowane poradzieckie pomieszczenia zmieniliśmy w nowoczesny kompleks hodowli. Realizacja drugiego etapu projektu pozwoli nam podwoić pogłowie, m.in. dzięki świniom kanadyjskiej genetyki Genesus, które obecnie wprowadzamy do stada, a tym samym zwiększyć produkcję i sprzedaż żywca wieprzowego – komentuje przewodniczący rady dyrektorów KSG Agro Siergiej Kasjanow.

KSG Agro ma środki na inwestycje

– W związku z wydarzeniami 2014 roku na Ukrainie, późniejszymi zawirowaniami na rynku trzody oraz pandemią COVID-19 kilkakrotnie odkładaliśmy rozpoczęcie drugiego etapu przebudowy. Jednak w ciągu ostatnich kilku lat pracowaliśmy z pozytywnymi wynikami, co umożliwiło spółce akumulację niezbędnych środków finansowych.

Zgodnie z raportem okresowym spółki za trzy kwartały 2021 roku przychody KSG Agro wzrosły rok do roku o 43% z 14,67 do 20,94 mln USD, zysk z działalności operacyjnej – o 11% z 5,55 do 6,15 mln USD, a wskaźnik EBITDA – o 10% z 6,65 do 7,35 mln USD. Ponadto zarząd spółki kontynuuje proces poprawy kluczowych wskaźników finansowych, w szczególności aktywów obrotowych netto i kapitału własnego.

KSG Agro to jeden z wiodących zintegrowanych pionowo ukraińskich agroholdingów. Głównymi kierunkami działalności grupy jest hodowla trzody chlewnej i produkcja wieprzowiny, a także uprawa roślin. Akcje holdingu są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. KSG Agro jest członkiem European Business Association (EBA).