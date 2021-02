Producenci drobiu: na rynku brakuje jaj, ceny mogą rosnąć!

Izba zwróciła uwagę na zmniejszenie potencjału produkcyjnego wynikające z ubiegłorocznej "ostrożności" producentów w odnawianiu stad w warunkach epidemii koronawirusa oraz przymusowe likwidacje hodowli z powodu grypy ptaków.

Na przełomie stycznia i lutego br. doszło do gwałtownego wzrostu cen jaj w firmach pakujących, według szacunków o ok. 18-20 proc. "Obecnie mamy do czynienia z konsolidacją, po której może nastąpić kolejny ruch cen w górę" - skomentowała Izba. Wskazała na "dużą nerwowość na rynku związaną z brakiem pewności dostaw".

Zdaniem analityków Izby, za presję na wzrost hurtowych cen jaj odpowiadają likwidacje ptaków w całej Europie oraz w Azji, będące następstwem grypy ptaków. Ocenili, że z powodów zakażenia wirusem HPAI albo działań prewencyjnych, tylko w Polsce zlikwidowano ponad dwa miliony ptaków. Skala tego zjawiska w wielu innych krajach jest jeszcze większa, np. w Korei Południowej zutylizowano już 26 mln sztuk drobiu, w tym kur nieśnych.

Grypa ptaków wpływa na rynek nie tylko bezpośrednio, ale i pośrednio. "Chodzi o psychologię, która każe podmiotom skupującym jaja konkurować o względy producentów w obawie przed pogorszeniem sytuacji" - wyjaśnia Izba. Dodała, że oprócz rosnącego popytu detalicznego, zwiększa się także zapotrzebowanie ze strony podmiotów przemysłowo przetwarzających jaja.

W raporcie Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz podkreślono, że duży wpływ na obecną sytuację na rynku ma niska baza produkcyjna, z jaką polskie oraz europejskie drobiarstwo weszło w obecny sezon grypy ptaków.

"Z powodu zmian strukturalnych związanych z transformacją rynku w kierunku chowów alternatywnych (np. chowu na wolnym wybiegu), a także w związku z ostrożnością wywołaną przez pandemię COVID-19, producenci zamawiali w ubiegłym roku zdecydowanie mniej piskląt niż w latach wcześniejszych" - wskazała dyrektor Izby Katarzyna Gawrońska. W czerwcu ub.r. skumulowana roczna liczba młodych ptaków była niższa o 12 proc. niż rok wcześniej. Biorąc pod uwagę naturalne przesunięcia produkcyjne w sektorze kur nieśnych, skutki tego ograniczenia odczuwamy obecnie - dodała.