Producenci trzody chlewnej otrzymali pomoc finansową

W 2021 roku rolnikom wypłacono 233 mln zł w związku z afrykańskim pomorem świń.

Producenci trzody chlewnej otrzymali pomoc finansową, fot. shutterstock

ASF: pomoc dla producentów trzody chlewnej

Około 8 tys. wniosków wpłynęło w 2021 r. do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ws. pomocy dla producentów trzody chlewnej w związku z afrykańskim pomorem świń; rolnikom wypłacono 233 mln zł - poinformował w czwartek wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik.

Bartosik odpowiadał w czwartek w Sejmie na pytania posła Zbigniewa Ziejewskiego (KP) w sprawie sytuacji producentów trzody chlewnej. Wiceminister przypomniał, że wnioski o przyznanie pomocy finansowej na wyrównanie obniżonego dochodu uzyskanego ze sprzedaży świń ze stad znajdujących się na obszarze z ograniczeniami w związku z ASF można było składać od 28 sierpnia do 30 listopada ub.r. "Tych wniosków było bardzo dużo - 7975, dla porównania w 2020 r. było ich ponad 800" - mówił Bartosik.

Dodał, że budżet programu na 2021 r. wynosił 233 mln zł i cała ta kwota została wydana. Zrealizowano 5195 wniosków. Pozostałe dokumenty, ponad 2,5 tys., na kwotę 130 mln zł, będą zrealizowane w br. W tym tygodniu ARiMR uruchomi ten program - zaznaczył wiceminister.

Dodał, że IV kwartał ub.r. będzie ostatnim kwartałem, za który będzie udzielana pomoc na wyrównanie kwoty obniżonego dochodu ze sprzedaży.

ASF: nisko oprocentowane pożyczki

Jak mówił, rolnicy zajmujący się hodowlą świń na obszarach z ograniczeniami wprowadzonymi w związku z ASF mogą też ubiegać się o nisko oprocentowane pożyczki na nieuregulowane zobowiązania cywilno-prawne, które zostały podjęte ze swoją działalnością. Przypomniał, że pożyczki udzielane są przez ARiMR od 2017 r., nabór wniosków jest prowadzony w trybie ciągłym. Kwota udzielonych pożyczek rolnikowi nie może przekroczyć kwoty jego zobowiązań i jednocześnie, w zależności od ilości utrzymywanych świń, może wynosić 50-500 tys. zł. Pożyczkę można dostać maksimum na 10 lat, a za jej udzielenie Agencja nie pobiera opłat.

Bartosik pytany o redukcję pogłowia dzików wyjaśnił, że Główny Lekarz Weterynarii w październiku ub.r. zalecił wykonanie dodatkowego odstrzał dzików powiatach, gdzie hoduje się ponad 150 tys. świń, aby ograniczyć na tym obszarze możliwość wystąpienia ognisk ASF. Wiceminister zaznaczył, że odstrzał punktowy dzików jest stosowany jako narządzie uzupełniające, gdyż prowadzony jest odstrzał ciągły tych zwierząt. Odstrzał będzie kontynuowany w 2022 r.; stan realizacji tego odstrzału wynosi 51 proc., czyli odstrzelono 2222 dzików.

Pomoc dla producentów loch określa rozporządzenie RM z 4 stycznia 2022 r. Będą nią objęci producenci świń, którym zagraża utrata płynności finansowej i którzy od 15 listopada 2021 r. do 15 kwietnia br. prowadzili chów świń i zgłoszą oznakowanie świń urodzone we własnym gospodarstwie do 15 marca br. Wiceminister podkreślił, że ten rodzaj pomocy musi być notyfikowany przez Komisję Europejską.

Według rozporządzenia, pomoc wyniesie 1 tys. zł do każdych 10 sztuk świń urodzonych w gospodarstwie, jednak nie więcej niż 500 tys. zł dla producenta świń.