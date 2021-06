Producent białka z owadów chce zwiększyć sprzedaż o 300 proc.

HiProMine, producent alternatywnego białka wytwarzanego autorską technologią hodowli przemysłowej owadów, zakłada systematyczny wzrost wolumenu sprzedaży. Zgodnie z szacunkami firmy, sprzedaż wzrośnie w bieżącym roku o ok. 300 proc. rok do roku.



Data: 07-06-2021, 11:21

HiProMine jest dostawcą alternatywnego białka produkowanego w technologii przemysłowej hodowli owadów; fot. shutterstock

Produkcja półprzemysłowa

- Dotychczas, w ramach produkcji testowej, dążyliśmy do stabilizacji procesów i powtarzalności jakości produktów w zakładzie badawczo-rozwojowym. W 2021 r. weszliśmy w fazę produkcji półprzemysłowej i systematycznie zwiększamy wolumen sprzedaży, który, zgodnie z naszymi szacunkami, wzrośnie w bieżącym roku o ok. 300 proc. rok do roku. Koncentrujemy się ponadto na budowie zespołu projektowego, dedykowanego budowie nowej fabryki. Analizujemy zakup nieruchomości spełniającej wymogi dla nowej inwestycji. Oczekujemy, że w nowym zakładzie produkcyjnym będziemy wytwarzać ok. 50 tys. ton biomasy owadów rocznie, które wg obecnych szacunków spółki wygenerują nawet do 100 mln zł przychodów w skali roku - komentuje prof. Damian Józefiak, prezes, pomysłodawca i współzałożyciel HiProMine.

Rynek pasz

HiProMine planuje budowę nowego centrum technologicznego. Spółka bierze pod uwagę współfinansowanie inwestycji ze środków zebranych z emisji akcji i debiut na rynku NewConnect.

Dzięki budowie zakładu produkcyjnego opartego na własnej, sprawdzonej i opatentowanej technologii planuje wejść na olbrzymi rynek materiałów paszowych. Stale rosnące, globalne zapotrzebowanie na białko zwierzęce połączone z ograniczeniami jego podaży, głównie ze względu na wyczerpywanie się zasobów naturalnych i zmiany klimatyczne, będą sprzyjać rozwojowi spółki w kolejnych latach. Dywersyfikacja źródeł białka w kierunku zasobów lokalnych i ekologicznych jest spójna ze strategicznymi celami UE w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa żywnościowego, czyli Europejskiego Zielonego Ładu.

HiProMine jest dostawcą alternatywnego białka na skalę europejską, wytwarzanego poprzez innowacyjną, autorską technologię przemysłowej hodowli owadów.

Oferta spółki skierowana jest głównie na rynek karm dla zwierząt domowych i pasz dla hodowli ryb, a także zwierząt gospodarskich i ogrodnictwa. Firma posiada pełną integrację pionową procesu produkcji - począwszy od własnego materiału genetycznego, po produkt końcowy. Produkcja odbywa się w modelu modułowym, co daje możliwość łatwego jej skalowania. Spółka posiada własne linie produkcyjne, będące efektem wielu projektów badawczo-rozwojowych, zrealizowanych przez doświadczony zespół B+R. Ich wynikiem jest także 29 międzynarodowych zgłoszeń patentowych, w tym dziewięć już przyznanych patentów. HiProMine jest jedynym podmiotem w Polsce i jednym z zaledwie kilku w Europie oferującym produkty pochodzenia owadziego w ilościach przemysłowych.