Ed Red przez ponad 20 lat był siecią restauracji premium, której główną specjalnością były steki. Od 2020 roku, na skutek pandemii, firma poszerzyła działalność o produkcję dań w puszkach - konserw rzemieślniczych sprzedawanych w oparciu o własny e-commerce i współpracę z sieciami handlowymi.

Nowa strategia okazała się sukcesem. W ciągu dwóch lat od powstania Ed Red zwiększył produkcję o 700%. Spółka pozyskała inwestora i zamierza docelowo zwiększyć sprzedaż w Polsce do 20 mln zł. Marka Ed Red obecna jest również na rynku niemieckim, a w najbliższych latach planuje wejście na rynek brytyjski i rozpoczęcie sprzedaży w Stanach Zjednoczonych.

Rynkowy sukces konserw Ed Reda ma też swoje ciemne strony, o czym w specjalnym oświadczeniu pisze Grzegorz Kłos, prezes spółki.

- Bardzo się cieszymy kiedy powstają nowe projekty, które popularyzują wysokiej jakości dania restauracyjne sprzedawane w puszkach. Super jeśli razem budujemy nowy segment rynku i promujemy tę formę żywienia, która jest wygodna i zdrowa, jeśli produkty są przygotowywane z odpowiednią starannością. Mówimy jednak zdecydowane NIE projektom, które naśladują nas w zakresie brandingu i wzornictwa tak bardzo, że może to wprowadzać klientów w błąd - pisze Kłos.

Prezes Ed Reda nie ukrywa, że tego rodzaju działania firma zamierza "bezwzględnie tępić".

- To sposób na bazowanie na naszych działaniach reklamowych, w które wkładamy dużo czasu, serca i pieniędzy. Takie okoliczności podlegają ochronie prawnej i bezwzględnie będziemy tępić je, wytaczając procesy sądowe. W przypadku niektórych firm są one już w toku lub przygotowaniu - podsumował Kłos.

Jednocześnie firma Ed Red wyjaśnia, że nie ma nic wspólnego z innymi firmami sprzedającymi dania w puszkach, co więcej, ceni zdrową, etyczną konkurencję, która wzbogaca rynek i inspiruje do działania.

Sytuacje, w których firma spożywcza oskarża konkurenta o kopiowanie wyglądu opakowań swoich produktów nie należą w branży do rzadkości. Sądy w tego rodzaju sprawach mogą m.in. nałożyć zakaz wprowadzania do obrotu i reklamy produktów, które zostaną uznane za imitację wcześniej wprowadzonego na rynek innego produktu.

Przykładami tego rodzaju sporów był m.in. głośny konflikt firm FoodCare i Oshee dotyczący napojów marki 4Move: Napoje 4Move łudząco podobne do Oshee. FoodCare z zakazem wprowadzania ich do obrotu a także spór Dr Oetkera i FoodCare:

Grzegorz Kłos podczas naszego Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2022 wskazał, że Ed Red jest start-upem w branży mięsnej.

- Przez wiele lat prowadziłem restaurację. W 2020 roku postanowiłem zacząć wytwarzać produkt, którego nie znalazłem na rynku, a więc dania mięsne w formie puszek. Są to produkty bardzo wysokiej jakości, robione bardziej jak dania restauracyjne niż to, do czego przywykła branża produkcji spożywczej - dodał.