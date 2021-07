Producent mięsa zachęca do ograniczania jego spożycia

Goodvalley, producent mięsa zachęca do ograniczenia jego spożycia i przejścia na bardziej zrównoważone diety, np. fleksitariańską.

Goodvalley zachęca do ograniczenia spożycia mięsa. fot. shutterstock

Goodvalley zachęca do mniejszego spożycia mięsa

Statystyczny Polak zjada ok. 70-80 kg mięsa rocznie. To ponad dwa razy więcej niż konsumpcja zalecana przez WHO. Dlatego Goodvalley, producent mięsa zachęca do ograniczenia jego spożycia i przejścia na bardziej zrównoważone diety, np. fleksitariańską.

- Jako społeczeństwo spożywamy za dużo mięsa, co negatywnie odbija się na środowisku – mówi Paweł Nowak, dyrektor zarządzający Goodvalley.

Goodvalley: Weganizm nie jest rozwiązaniem

– Dlatego nie chcemy pozostawać bierni i wierzymy w zrównoważony rozwój rolnictwa. Tylko w ten sposób mamy realną szansę mieć wpływ na funkcjonowanie naszej branży czy konsumpcji. Jako producent mięsa, chcemy mieć czynny udział w tych przemianach. Przy czym jesteśmy przekonani, że nie ma potrzeby iść w skrajności. Zarówno bowiem bycie tradycyjnym konsumentem mięsa czy też przejście na drugi biegun na przykład weganizmu nie jest rozwiązaniem. Powinniśmy jeść mniej mięsa, ale lepszej jakości. Wyprodukowanego w sposób zrównoważony, z jak najmniejszym wpływem na środowisko. Dla dobra naszej planety - dodaje Paweł Nowak.

Goodvalley to firma rolniczo-przetwórcza ze skandynawskimi korzeniami specjalizująca się w produkcji wieprzowiny w autorskim, certyfikowanym systemie bez użycia antybiotyków. Cały proces produkcji jest zrównoważony i prowadzony zgodnie z zasadami produkcji „od pola do stołu”. Firma posiada certyfikowany zerowy ślad węglowy. Goodvalley ogranicza emisję gazów cieplarnianych na każdym etapie swojej działalności oraz produkuje zieloną energię we własnych biogazowniach. Goodvalley tworzy ponad 1500 miejsc pracy, operując na areale przekraczającym 13 tysięcy hektarów.