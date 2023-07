Andrzej Kowalski, dyrektor sprzedaży i marketingu JBB Bałdyga przyznaje, że rok 2023 był dla wszystkich producentów dużą niewiadomą.

- Dziś wiemy już jednak, że mimo od dawna bardzo trudnego otoczenia gospodarczego, radzimy sobie naprawdę dobrze. Nie musieliśmy weryfikować i ograniczać naszych planów rozwojowych i marketingowych, działamy zgodnie z zamierzeniami - dodał.

Kowalski przyznaje, że poziomy marż w związku z galopującymi wzrostami cen paliw, energii i kosztów pracy na rynku mięsnym nie były i nie są zadowalające.

- Dlatego także i my nie uniknęliśmy podwyżek. Oczywiście, można było utrzymać ceny albo zwiększać je w mniejszym stopniu, ale odbywałoby się to kosztem jakości oferowanych produktów. A ta jest dla JBB Bałdyga kluczowa - mówi.

Dyrektor sprzedaży i marketingu JBB Bałdyga przyznaje, że nie wyobraża sobie sytuacji, w której producent zacząłby sprzedawać klientom wyroby gorszej jakości, by w ten sposób rekompensować sobie rosnące koszty.

- To byłoby wbrew naszej filozofii i wyznawanym przez nas zasadom. Oferujemy możliwe najlepsze produkty i tak pozostanie. I co najważniejsze, widzimy, że klienci to rozumieją i doceniają, a ich liczba cały czas się zwiększa - podsumował.