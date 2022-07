Producent wegańskiej jajecznicy ma apetyt na mięso z probówki

Autor: AT

Data: 05-07-2022, 19:03

Eat Just Inc., amerykański producent substytutów mięsa i jaj, zbuduje największą fabrykę do produkcji mięsa hodowanego w laboratorium w Azji - donosi Bloomberg.

fot. shutterstock

Eat Just wchodzi w produkcję mięsa z probówki

Eat Just Inc., amerykański producent substytutów mięsa i jaj, zbuduje największą fabrykę do produkcji mięsa hodowanego w laboratorium w Azji - donosi Bloomberg.

Zakład ma zostać otwarty w pierwszym kwartale 2023 roku w Singapurze. Eat Just przekonuje, że fabryka będzie w stanie wyprodukować "dziesiątki tysięcy funtów mięsa z komórek". Ma być to największa na świecie miejsce, gdzie produkuje się tzw. mięso z probówki.

Czy mięso komórkowe to już realny projekt?

Czy to znak, że "czyste mięso" przeskakuje z laboratorium na linię produkcyjną? W procesie komercjalizacji tego produktu wciąż istnieje wiele wyzwań, począwszy od wysokich kosztów po uzyskanie zgody organów regulacyjnych na start produkcji na dużą skalę.

Eat Just szykuje się do uruchomienia produkcji w Singapurze, ponieważ w tym właśnie kraju już w 2020 roku spółka otrzymała zgodę na sprzedaż kurczaka wyprodukowanego w laboratorium.

Mięso z probówki wyprze tradycyjne?

Dyrektor naczelny spółki Josh Tetrick chce, aby mięso komórkowe było jedynym białkiem zwierzęcym oferowanym w menu w nadchodzących dziesięcioleciach. Eat Just dąży do tego, aby do końca 2030 r. koszt swoich produktów był podobny lub niższy niż koszt kurczaka, wołowiny i wieprzowiny.

„Wprowadzimy tutaj nowe produkty, będziemy dystrybuować je do innych krajów w Azji stąd i będziemy uczyć się od konsumentów, którzy udowodnili, że są w czołówce tego, co będzie dalej”, powiedział.

"Tradycyjna" branża mięsna, ale także część ekspertów z dużym sceptycyzmem patrzy na próby komercjalizacji mięsa komórkowego.

- Nadzieje firm obiecujących tanią i masową produkcję mięsa komórkowego zderzają się z rzeczywistością. Okazało się bowiem że produkcja ta nie jest wcale tania i ekologiczna. Nie poprawia też dobrostanu zwierząt - Mięso z przyszłości pod znakiem zapytania. "Nadzieje zderzają się z rzeczywistością"

Just Egg. Kiedy wegańska jajecznica trafi do UE?

Firma Eat Just najbardziej znana jest z opracowania wegańskiego zamiennika jajecznicy w płynie pod marką Just Egg. Jeszcze w październiku 2021 producent informował, że Just Egg może trafić na rynek UE w połowie 2022 roku. Wtedy właśnie EFSA zatwierdziła kluczowy składnik długo oczekiwanego produktu.

Just Egg to produkowana przez amerykański start-up Eat Just wegańska alternatywa dla jajek w płynie. Produkt dostępny jest w Stanach Zjednoczonych już od 2019 roku, a ostatnio zadebiutował w RPA i Korei Południowej.