Prezentujemy listę liderów branży mięsnej w Polsce. To najbardziej aktualne i kompletne zestawienie tego typu dostępne na rynku. - To nie brak dwutlenku węgla, a rosnące ceny węgla, gazu i prądu będą w nadchodzącym czasie najważniejszym problemem dla przedsiębiorców z branży mięsnej - mówi Tomasz Starzyk, ekspert DUN & BRADSTREET.

Tomasz Starzyk, ekspert DUN & BRADSTREET przyznaje, że to nie brak dwutlenku węgla, a rosnące ceny węgla, gazu i prądu będą w nadchodzącym czasie najważniejszym problemem dla przedsiębiorców z branży mięsnej/ fot. Linkedin

Raport. Lista zakładów mięsnych

Nasz raport obejmuje 500 zakładów mięsnych działających na krajowym rynku. O miejscu firm na liście zdecydowała przede wszystkim suma przychodów za rok 2022. Raport zawiera informację o przychodach ze sprzedaży oraz zysku (stracie) netto wybranych przedsiębiorstw w latach 2020-2021.

Bazując na danych finansowych dostępnych w momencie sporządzania raportu, pokazujemy sytuację rynkową krajowych przedsiębiorstw mięsnych. Obok danych finansowych czołowych spółek publikujemy ich dane adresowe, linki do stron internetowych. Zestawienie uzupełniają komentarze dotyczące aktualnej sytuacji rynkowej, trendów i perspektyw dla sektora mięsnego. Zamów i zyskaj możliwość porównania aktualnej kondycji wiodących spółek. Pełny dostęp do raportu w STREFIE PREMIUM.

Produkcja mięsa coraz mniej opłacalna

- Produkcja mięsa i jego wyrobów na każdym etapie, począwszy od hodowcy, poprzez ubojnie, aż po producentów, staje się coraz to mniej opłacalna. Nad branżą zawisły czarne chmury, a kryzys wisi w powietrzu. Przyczyn jest wiele. Przede wszystkim rosnące ceny energii, dostępności dwutlenku węgla, cyklicznie powracające choroby odzwierzęce, zła prasa i afery, wzrost kosztów kredytów i podatków czy załamanie polskiego eksportu - mówi Tomasz Starzyk z Dun and Bradstreet.

Zdaniem eksperta to nie brak dwutlenku węgla, a rosnące ceny węgla, gazu i prądu będą w nadchodzącym czasie najważniejszym problemem dla przedsiębiorców z branży mięsnej. Problem nie bagatelny, bowiem rachunki za energię wzrosły w wielu przypadkach dziesięciokrotnie. Im droższa energia, tym droższa produkcja.

- A im droższa produkcja, tym droższa żywność. Nie ma tutaj wielkiej filozofii. Światowy kryzys oraz rosyjska agresja windują ceny surowców energetycznych. To przekłada się negatywnie na ceny żywności, a co gorsza, nic nie wskazuje, by trend ten miał wyhamować. Nie wiadomo, ile to jeszcze potrwa, niestety wszystko wskazuje na to, że inflacja utrzyma się na wysokim poziomie do przyszłego lata, a wejdzie w fazę spadkową dopiero jesienią przyszłego roku. W Polsce na koniec września br. ceny wzrosły rok do roku średnio aż o 17,2 proc., z czego tłuszczów o blisko połowę, mięsa drobiowego o 32,8 proc., wołowego o 32 proc. i wieprzowego o 17,5 proc. a samych wędlin o 13,3 proc. - wylicza ekspert.

Niestety w wielu przypadkach tak gwałtowna podwyżka cen za energię, stawia pod wielkim znakiem zapytania zasadność prowadzenia bieżącej działalności zakładów mięsnych. Do drastycznych podwyżek kosztów prowadzenia działalności gospodarczej zakładów mięsnych, rosnących w szalonym tempie rachunków za prąd i ogrzewanie dojdą jeszcze wyższe raty kredytów bankowych czy zapowiedz wprowadzenia przez rządzących podatku od zysków nadzwyczajnych.

- Proponowany przez wicepremiera Jacka Sasina podatek od nadmiarowych zysków miał wynieść 50 proc. i objąć nie tylko spółki Skarbu Państwa, koncerny energetyczne i banki, ale też wszystkie firmy prywatne zatrudniające powyżej 250 osób. Danina miała ściągnąć do budżetu państwa od biznesu 13,5 mld zł, a środki miały posłużyć do sfinansowania wypłaty rekompensat za wysokie ceny energii dla samorządów i odbiorców chronionych. W praktyce oznacza to, że to sami przedsiębiorcy mieliby sfinansować pomoc dotycząca zażegnania kryzysu energetycznego. Z jednej strony przedsiębiorstwa zapewniane są o pomocy w łagodzeniu skutków kryzysu energetycznego, a z drugiej te same przedsiębiorstwa same mają za to zapłacić.

- Eksperci zgodnie twierdzą, że proponowany podatek przede wszystkim dotknie firmy w całości z polskim kapitałem. Jednocześnie zwracają uwagę na absurd wynikający z faktu, że w jednakowy sposób traktowane są przedsiębiorstwa, zatrudniające kilka tysięcy pracowników jak i te z zatrudnieniem nie przekraczającym kilku set. Jedne i drugie wpisują się w definicję dużych firm. Twarde dane Dun & Bradstreet pokazują, że spośród 500 największych pod względem przychodów za 2021 rok zakładów mięsnych ujętych w tegorocznym zestawieniu, blisko połowa zatrudnia więcej niż 250 osób, co oznacza, że wpisuję się w definicję dużych firm i zostałaby objęta nowym podatkiem - dodaje Tomasz Starzyk.

Zdaniem eksperta wszystko wskazuje na to, że polska branża produkcji i przetwórstwa mięsa wchodzi w kryzys jakiego nie doświadczono od lat. Na rynku zaczynają się ujawniać poważne problemy. Nadchodzi czas spłaty zaciąganych zobowiązań finansowych. Tymczasem wzrost cen energii i kosztów finansowania sprawił, że w wielu przypadkach niemal do zera stopniały żelazne rezerwy.

- Złych wiadomości dotyczących nie tylko rynku mięsnego, ale branży spożywczej jako całości można spodziewać się coraz częściej. Jest to o tyle trudne, że produkcja żywności, w Polsce niezwykle istotna gałąź przemysłu. To nie tylko miliardowe przychody poszczególnych zakładów mięsnych, to także odpowiednio wysokie i odprowadzane podatki i dziesiątki tysięcy zatrudnionych pracowników. O tym należy przede wszystkim pamiętać - dodaje Tomasz Starzyk.

