Profi inwestuje w zupy i pasztety. W planach nowe kategorie

Autor: AT

Data: 10-06-2022, 11:59

Uruchomiliśmy nową linię produkcyjną pasztetów w puszkach. Na ukończeniu jest także inwestycja mającą na celu zwiększenie produktywności i automatyzację procesów - mówi nam Sebastian Pender, dyrektor marketingu, Profi S.A.

Profi inwestuje w zupy i pasztety. W planach nowe kategorie. fot. mat. pras./profi.pl

Profi inwestuje w zupy i pasztety

W październiku 2021 roku Profi wypuściło na rynek nową markę zup w woreczkach typu softpack – JemyJemy. Jak te produkty radzą sobie obecnie na rynku?

Sebastian Pender, dyrektor marketingu, Profi S.A. w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl wskazuje, że w 2021 roku firma zmieniła strategię dla segmentu zup.

- Zoptymalizowaliśmy portfolio i obok zup tradycyjnych wprowadziliśmy do oferty zupy świata. Launch nowej marki wsparliśmy silną kampanią mediową, dzięki której dotarliśmy z naszymi spotami do precyzyjnie określonej grupy. Nowa marka szybko znalazła sympatyków wśród konsumentów, a porównując sprzedaż zup rok do roku odnotowujemy wyraźne wzrosty. To skłania nas do wprowadzania kolejnych nowości pod marką JemyJemy, pierwsze z nich już wkrótce pojawią się na półkach - dodaje.

Profi szykuje wejście w nowe kategorie

Rozwój marki JemyJemy to jeden z kluczowych projektów inwestycyjnych Profi na 2022 rok.

- Nie przestajemy rozwijać marki JemyJemy. Nowe propozycje w kategorii zup wprowadzimy już na początku wakacji. Jesienią natomiast zaproponujemy konsumentom produkty spoza tej kategorii, ale na razie nie chcemy jeszcze zdradzać szczegółów - dodaje Sebastian Pender.

Profi umacnia się w kategorii pasztetów

Dyrektor marketingu, Profi S.A. wskazuje, że marka Profi cały czas umacnia pozycję lidera w kategorii pasztetów.

- Uruchomiliśmy nową linię produkcyjną pasztetów w puszkach. Na ukończeniu jest także inwestycja mającą na celu zwiększenie produktywności i automatyzację procesów. Na rok 2022 przyjęliśmy strategię jeszcze bardziej ścisłej współpracy z naszymi klientami i zamierzamy wspólnie z nimi rozwijać kategorię pasztetów - podsumowuje.