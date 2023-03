Spadek cen skupu drobiu ograniczany jest jednak przez utrzymującą się presję kosztową w branży drobiarskiej, która wymusza na producentach przerzucanie rosnących kosztów produkcji na kolejne odcinki łańcucha dostaw, a także przez mniejszą podaż drobiu w Europie Zachodniej z uwagi na ptasią grypę. Analitycy Credit Agricole uważają jednak, że presja kosztowa będzie w kolejnych kwartałach stopniowo wygasać, co w połączeniu z wyższą podażą drobiu będzie oddziaływać w kierunku spadku jego ceny.

W okresie I-XII 2022 r. wartość polskiego eksportu drobiu (mięsa, przetworów oraz drobiu żywego) zwiększyła się o 53,8% r/r wobec wzrostu o 17,0% w analogicznym okresie 2021 r., co było efektem wyższych cen uzyskiwanych przez eksporterów i większego wolumenu sprzedaży. Cena skupu drobiu wyniosła w styczniu 6,23 zł/kg (+30,9% r/r), a cena pasz dla drobiu ukształtowała się na poziomie 2,29 zł/kg (+25,5% r/r). W rezultacie relacja cen żywiec/pasza wyniosła w styczniu 2,72 wobec 2,61 przed rokiem, wskazując na poprawę opłacalności produkcji w ujęciu rocznym.

Uwzględniając sytuację na światowym i krajowym rynku drobiu oczekujemy, że cena skupu drobiu na koniec 2023 r. wyniesie ok. 5,50 zł/kg i ok. 4,40 zł/kg na koniec 2024 r. W ostatnich miesiącach obserwowany jest silny wzrost cen jaj. Wynika on z obniżonej podaży jaj, w znacznym stopniu będącej efektem strat spowodowanych ptasią grypą w Europe, a także z wysokiej presji kosztowej, z jaką zmagają się ich producenci. W kolejnych miesiącach oczekujemy korekty cen wraz z odbudową produkcji

- czytamy w raporcie Credit Agricole.