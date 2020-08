Prognozy Komisji Europejskiej dotyczące rynku trzody chlewnej w 2020 r.

Ekspert: Skala odchodzenia od mięsa jest zbyt mała, by znaleźć odzwierciedlenie w danych

KE oczekuje, że produkcja wieprzowiny w UE 27 nieznacznie wzrośnie w 2020 r. w tym samym czasie konsumpcja gwałtownie spadnie o prawie 3 procent.

Pandemia Covid-19 i związany z nią wpływ ekonomiczny są decydującym czynnikiem w bieżącym rozwoju rynku. W UE łańcuch żywnościowy okazał się szczególnie odporny, pisze Komisja Europejska w swojej średniookresowej perspektywie rynków rolnych. Rolnicy i przetwórcy nadal dostarczali żywność w tych trudnych czasach. Supermarkety i sklepy spożywcze były otwarte przez cały okres lockdownu.

Komisja uważa, że ​​wraz ze stopniowym znoszeniem w całej UE środków blokujących związanych z koroną i wakacjami popyt, zwłaszcza catering powinien powrócić do normalnego poziomu. Wciąż istnieje jednak wiele niepewności, co do ożywienia gospodarczego, a tym samym rozwoju popytu w UE i na świecie.

Komisja jest przekonana, że ​​zwłaszcza prognozowany zasięg recesji gospodarczej jest tak duży, że można spodziewać się gwałtownego wzrostu bezrobocia w UE, co będzie miało negatywny wpływ na konsumpcję prywatną.

Jednak efekty działań stymulacyjnych, zwłaszcza w związku z budżetem europejskim na lata 2021-2027, oraz siła ożywienia, zwłaszcza na rynkach eksportowych, powinny stymulować popyt i podaż, a także mieć bezpośredni wpływ na ceny, a tym samym na rentowność sektora rolnego i sektora spożywczego.

Komisja zakłada, że ​​produkcja wieprzowiny w UE -27 nieznacznie wzrośnie w 2020 r., ale pozostanie poniżej poziomu z 2018 r. Jednocześnie bardzo gwałtownie spada spożycie wieprzowiny o prawie 3 proc. - do najniższego poziomu w tym tysiącleciu. Po raz pierwszy spożywa się mniej niż 30 kg wieprzowiny na mieszkańca. Stopień samowystarczalności Europejczyków w zakresie wieprzowiny wzrósł o prawie 5 punktów procentowych do aż 136 procent.

