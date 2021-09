Przegląd prawodawstwa UE zagraża polskiej branży drobiarskiej

Według analiz Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz najbardziej niekorzystny dla drobiarstwa scenariusz prac nad zmianami w europejskich przepisach może zachwiać podstawami funkcjonowania branży w Polsce.

Autor: Portalspozywczy.pl

Data: 02-09-2021, 11:59

Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz uważa, że niektóre z propozycji zmian przepisów zmierzające pozornie do bardziej zrównoważonego korzystania ze środowiska mogą doprowadzić do wręcz przeciwnych efektów. fot. mat. pras.

Przegląd prawodawstwa UE zagraża polskiej branży drobiarskiej?

Jest bardzo prawdopodobne, że najbliższych kilkanaście miesięcy będzie kluczowe dla branży drobiarskiej oraz produkcji zwierzęcej w ogóle. Narastająca presja ze strony organizacji społecznych i ekologicznych znalazła bowiem swoje odzwierciedlenie w unijnej inicjatywie przeglądu prawodawstwa UE dotyczącego dobrostanu zwierząt.

Według analiz Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz najbardziej niekorzystny dla drobiarstwa scenariusz prac nad zmianami w europejskich przepisach może zachwiać podstawami funkcjonowania branży w Polsce.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Komisja Europejska pracuje m.in. nad zakazem utrzymywania zwierząt w klatkach, co wiąże się z inicjatywą obywatelską „End the Cage Age”; nad zakazem wykonywania niektórych zabiegów na zwierzętach (na przykład przycinanie dziobów kur nieśnych) oraz nad powiększeniem dostępnej powierzchni dla zwierząt.

Polskie drobiarstwo straci na rzecz konkurentów z UE?

- Jest oczywiste, że implementacja któregoś z tych postulatów do unijnych przepisów oznaczałaby olbrzymie problemy dla branży drobiarskiej. Nietrudno także dojść do wniosku, że ewentualne zmiany w unijnym prawie zmierzające w takich kierunkach mogą doprowadzić do umniejszenia znaczenia polskiego drobiarstwa na rzecz naszych konkurentów z UE – komentuje Katarzyna Gawrońska, dyrektor Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz.

Gawrońska wyjaśnia, że branża obawia się, że krótko- i średnioterminowe kalkulacje polityczne związane z interesami poszczególnych grup i partii politycznych (próbujące schlebiać trendom i gustom aktywnych w przestrzeni publicznej grup) mogą doprowadzić do podjęcia nieprzemyślanych decyzji negatywnie rzutujących na długoterminowe perspektywy produkcji zwierzęcej w Polsce.

Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz uważa, że niektóre z propozycji zmian przepisów zmierzające pozornie do bardziej zrównoważonego korzystania ze środowiska mogą doprowadzić do wręcz przeciwnych efektów.

Zakaz chowu klatkowego zwiększy emisje

- Przykładem tego może być postulowany zakaz chowu klatkowego, który będzie skutkował istotnym zwiększeniem korzystania drobiarstwa z zasobów środowiskowych oraz do wyraźnego pogorszenia relacji z mieszkańcami okolic ferm. Stałoby się tak ze względu na konieczność zwiększenia powierzchni ferm, poprzez większe zużycie wody i pasz w chowach alternatywnych (jako mniej wydajnych), poprzez większą emisję zapylenia oraz poprzez większą produkcję odpadów w stosunku do produkcji klatkowej – dowodzi dyrektor Gawrońska z KIPDiP.

Polskie środowisko drobiarskie zrzeszone w Krajowej Izbie Producentów Drobiu i Pasz chce jednak poszukać kompromisu z działaczami organizacji prozwierzęcych. Drobiarze uważają, że najlepszą metodą pogodzenia sprzecznych interesów jest zmiana metod działania organizacji ekologicznych. Zamiast postulować zmiany w prawie, ekolodzy powinni przekonywać do swoich racji obywateli UE w ramach kampanii społecznych.

- Ważne jest, aby dbając o idee wyznawane przez grupę obywateli UE nie narzucać ich sposobu myślenia pozostałej części społeczeństw krajów składających się na Wspólnotę. Istotne wydaje się zatem, aby w dłuższej perspektywie o losie inicjatyw dobrostanowych zdecydowała nie Komisja Europejska lub inne instytucje unijne, ale zdecydowali sami obywateli UE swoimi decyzjami w sklepach. Najbardziej miarodajnym badaniem ich opinii będzie popularność towarów pochodzenia zwierzęcego posiadających określone cechy lub ich pozbawionych – tłumaczy ideę środowiska drobiarskiego Katarzyna Gawrońska z KIPDiP.

Przypomnijmy, że w zeszłym tygodniu Komisja Europejska zamknęła konsultacje społeczne w ramach inicjatywy „Dobrostan zwierząt – przegląd prawodawstwa UE”. Po analizie stanowisk zgłoszonych w ramach konsultacji Komisja Europejska zaproponuje dalszy harmonogram prac nad ewentualnymi zmianami w prawie dotyczącym produkcji zwierzęcej.