Lisner zgłosił zamiar przejęcia kontroli nad Greenwich, właścicielem spółki Graal oraz części mienia należącego do spólki Koral - podał UOKiK.

Zgłoszony zamiar koncentracji polega na przejęciu przez Lisner Holding sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu kontroli nad Greenwich Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. oraz nabyciu przez Lisner części mienia należącego do Koral S.A. z siedzibą w Tczewie.

Wniosek w tej sprawie wpłynął do UOKiK 16 marca 2023 roku.

Lisner jest aktywny na polskim rynku przetworów śledziowych, sałatek oraz past kanapkowych. Lisner należy do ogólnoeuropejskiego koncernu spożywczego, który stanowi grupę kapitałową kontrolowaną przez Unternehmensgruppe Theo Müller S.e.c.s. z siedzibą w Luksemburgu.

Jaką część Graala przejmie Lisner?

Greenwich to spółka holdingowa posiadająca 100 proc. akcji Graal S.A. Graal wraz z podmiotami zależnymi działa w branży przetwórstwa rybnego w Polsce.



Koral działa w branży przetwórstwa rybnego w Polsce jako spółka zależna Graala.

Lisner ogłosił w połowie lutego, że przejmie część biznesu Grupy Graal związaną z kategoriami konserw rybnych, dań gotowych i marynat. To oznacza, że należąca do niemieckiej Grupy Theo Muller spółka zostaje największym graczem w branży rybnej w Polsce.

W ramach transakcji właściciele sprzedają część biznesu zajmującą się produkcją i sprzedażą konserw rybnych, dań gotowych i marynat. Pozostała działalność dotycząca ryb wędzonych, świeżych i mrożonych wytwarzana w firmie Koral pozostaje nadal w rękach dotychczasowych udziałowców.

Branża komentuje przejęcie Graala przez Lisnera

Łukasz Targoszyński, partner w Kancelarii Baker McKenzie w rozmowie z Portalem Spożywczym wskazuje, że z perspektywy tak dużej grupy, do jakiej należy Lisner, przejęcia mają największy sens, jeśli przejmuje się rynkowego lidera, a tak jest w przypadku Graala.

- W ten sposób można wykorzystać efekt skali. Sam Graal również powinien skorzystać na tej transakcji, uzyskując dostęp do nowych kanałów dystrybucji oraz rynków zbytu - ocenia.

Przejęcie Graala przez Lisnera wyzwaniem dla UOKiK?

Dominik Barczyk, dyrektor generalny w firmie Frinsa Polska w rozmowie z Portalem Spożywczym nie ma wątpliwości, że w wyniku omawianej transakcji powstanie bardzo silny gracz w branży rybnej na rynku polskim.

- Zobaczymy, w których obszarach firmy Lisner i Graal będą szukały synergii i jak długo potrwa proces ich integracji, ale z pewnością mielibyśmy do czynienia z bardzo silnym graczem w branży rybnej na rynku polskim. Dlatego spodziewam się, że będzie to spore wyzwanie dla UOKiK, a w przypadku pozytywnej decyzji, kluczowa zmiana dla wszystkich uczestników rynku - ocenia ekspert.

Lisner nowym liderem polskiej branży rybnej

Tomasz Stamirowski, partner zarządzający Funduszu Avallon wskazuje, że dla Lisnera to mocne wzmocnienie pozycji na rynku. Firma stanie się bezapelacyjnym liderem branży przetwórstwa rybnego

- Dla Lisnera to mocne wzmocnienie pozycji na rynku. Firma stanie się bezapelacyjnym liderem branży przetwórstwa rybnego. Zyskuje także dostęp do zakładów produkcyjnych, gdzie Polska jest ciągle dobrym, konkurencyjnym miejscem do przetwórstwa rybnego z racji wymaganej dużej ilości pracy ręcznej, a ponadto rozszerzenie asortymentu produktowego, szczególnie w obszarze łososia. Graal na pewno powinien zyskać przy przebudowie portfolio produktowego, mocno ciągle kojarzonego na rynku z puszkami, mimo szeregu nowych ciekawych pozycji. Bez wątpienia powinno to wzmocnić eksport oraz siłę zakupową i negocjacyjną w relacji z sieciami - podsumowuje.

