Spodziewam się, że przejęcie Graala przez Lisnera będzie sporym wyzwaniem dla UOKiK, a w przypadku pozytywnej decyzji, kluczowa zmiana dla wszystkich uczestników rynku - mówi nam Dominik Barczyk, dyrektor generalny w firmie Frinsa Polska.

Przejęcie Graala przez Lisnera będzie wyzwaniem dla UOKiK? fot. PAP/EPA

Lisner przejmuje Graala

17 lutego Lisner ogłosił przejęcie części biznesu Grupy Graal związanej z kategoriami konserw rybnych, dań gotowych i marynat. Więcej na ten temat w naszym tekście: Lisner kupuje Graala. Polska branża rybna ma nowego lidera

W ramach transakcji właściciele sprzedają część biznesu zajmującą się produkcją i sprzedażą konserw rybnych, dań gotowych i marynat. Pozostała działalność dotycząca ryb wędzonych, świeżych i mrożonych wytwarzana w firmie Koral pozostaje nadal w rękach dotychczasowych udziałowców.

- Połączenie obu firm ma charakter komplementarny, a jego głównym celem jest dalszy dynamiczny rozwój oraz uzyskanie efektów synergii wynikających ze wzrostu skali działania obydwu podmiotów - powiedział Bogusław Kowalski, prezes zarządu GK Graal.

Ekspert: Graal był na sprzedaż co najmniej od 2019 roku

Dominik Barczyk, dyrektor generalny w firmie Frinsa Polska w rozmowie z Portalem Spożywczym wskazuje, że dla branży to, ze firma Graal jest na sprzedaż nie jest szczególnie zaskoczeniem.

- Wiadomo było o tym już od co najmniej 2019 roku, kiedy to główny inwestor podjął decyzje o wyjściu z inwestycji. W między czasie pandemia i zmiana stylu życia spowodowała powrót konsumentów do produktów z długim terminem, które nie wymagają szczególnych warunków przechowywania, a przy tym są łatwo przyswajalne, bogate w wartości odżywcze i doskonale do przygotowania szybkich posiłków. Stąd być może decyzja Lisnera, który dominuje w kategorii produktów chłodzonych, o mocniejszym wejściu w kategorie „non-perishable" - mówi.

Przejęcie Graala przez Lisnera wyzwaniem dla UOKiK?

Barczyk nie ma wątpliwości, że w wyniku omawianej transakcji powstanie bardzo silny gracz w branży rybnej na rynku polskim.

- Zobaczymy, w których obszarach firmy Lisner i Graal będą szukały synergii i jak długo potrwa proces ich integracji, ale z pewnością mielibyśmy do czynienia z bardzo silnym graczem w branży rybnej na rynku polskim. Dlatego spodziewam się, że będzie to spore wyzwanie dla UOKiK, a w przypadku pozytywnej decyzji, kluczowa zmiana dla wszystkich uczestników rynku - ocenia ekspert.

Graal i Lisner w kontekście sytuacji w branży rybnej

Prezes Frinsa Polska zauważa, że zarówno Graal, jak i Lisner mają silne kompetencje w produkcji, a obecna strategia skracania łańcuchów dostaw będzie sprzyjała właśnie takim modelom.

- Grupa Frinsa też to zauważyła, dlatego od kilku lat inwestujemy w nowe zakłady i centra logistyczne. Nasza firma będzie się przyglądać sytuacji rynkowej w Polsce, ale też korzystać z każdej okazji do rozwoju całej kategorii ryb. Aktualnie obserwujemy jak śledzie czy makrele w tradycyjnej formie zdecydowanie tracą udziały w kategorii. Podczas gdy wzrosty notuje chociażby tuńczyk ze względu na wysoką wartość odżywczą, łatwość użycia, wszechstronność w przygotowaniu dań, niską kaloryczność i niski poziom tłuszczu, a w końcu dostępność i niską cenę. Jak sadzę, Lisner również tutaj upatruje okazje w rozszerzeniu portfolio - dodaje ekspert.

Przejęcie przez Lisnera szansą dla produktów Graala w Niemczech?

Dominik Barczyk zwraca jednak uwagę, że portfolio to nie wszystko, a komplementarność to również wykorzystanie dostępu do nowych rynków i kanałów dystrybucji.

- W Polsce obydwie firmy maja pozycje lidera w swoich kategoriach i tutaj ich rola, aby skupić się na wzroście kategorii i tym samym zachęcaniu konsumentów do większego spożywania produktów rybnych. Natomiast, co ciekawe, w Niemczech, gdzie Grupa Muller jest liderem w swoich kategoriach, może się stworzyć ogromna szansa dla produktów Graala, gdzie aktualnie, ich potencjał nie jest do końca wykorzystany - ocenia.

Będą kolejne przejęcia w polskiej branży rybnej?

Podsumowując, nasz rozmówca wskazuje, że widać pewne przesilenie w branży spożywczej.

- Mamy bardzo niskie marże, a nagły wzrost kosztów operacyjnych, szczególnie ostatnio, nie zapewnia inwestorom odpowiedniej stopy zwrotu. Na horyzoncie kolejne zmiany własnościowe, a w kuluarach coraz częściej przewija się również temat zmiany właściciela firmy Princess, która jest obecna na rynku polskim. Taki ruch też nie pozostałby bez wpływu na rynek - podsumowuje Barczyk.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl