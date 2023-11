Jak mówi w rozmowie z Portalem Spożywczym Katarzyna Gawrońska, dyrektor Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz (komentarz wyraża wyłącznie osobiste poglądy autorki i nie musi być tożsamy ze stanowiskiem KIPDiP) polski rynek drobiarski przerósł sam siebie.

- Nasz kraj stał się potęgą eksportową. Efektem wejścia Polski do Unii Europejskiej była unikalna na skalę światową eksportowa ofensywa polskiego drobiarstwa. Jej wynikiem był kilkukrotny (sic!) wzrost produkcji mięsa drobiowego. Doprowadziło to do sytuacji, w której ponad połowa drobiu wyprodukowanego w Polsce musi być sprzedawana za granicą. W Europie nie ma drugiego kraju, który mógłby się choć zbliżyć do tego osiągnięcia - dodaje.

Ekspertka wskazuje jednak, że ten olbrzymi sukces ma także swoją cenę.

Katarzyna Gawrońska jest zdania, że patrząc na poczynania francuskich inwestorów na rynku polskim nietrudno oprzeć się wrażeniu, że umacnianie pozycji u nas jest dla Francuzów czymś w rodzaju poszukiwania „zastępczej ojczyzny”.

- Wydaje się bowiem, że warunki prowadzenia drobiarskiego biznesu w Polsce są istotnie lepsze niż we Francji. Chodzi nie tylko o proste porównanie kosztów, w którym wypadamy dużo lepiej. Ważne jest też to, że drobiarstwo w Polsce jest bardziej elastyczne, bliższe klasycznym regułom wolnego rynku. Przykładem niech będzie choćby to, że w Polsce, w równaniu przychodowo-kosztowym (z jakim ma do czynienia każda firma) zmiana po jednej stronie implikuje zmianę po drugiej. We Francji spadek cen mięsa nie zawsze prowadzi do spadku cen surowca kupowanego od hodowców… Trzeba także pamiętać o tym, że grypa ptaków w Polsce sieje dużo mniejsze spustoszenie niż we Francji - wskazuje.