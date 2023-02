Jak zrobić domowy majonez? Przepis jest niezwykle prosty, a majonez bez jajek wyjdzie gładki, kremowy i idealny do smarowania kanapek lub jako dodatek do sałatek. Przyrządzenie zajmie ledwie kilka minut.

Domowy majonez bez jajek. Zrobisz go w kilka minut. | fot. Shutterstock

Domowy majonez bez jajek jest idealny przy różnych ograniczeniach dietetycznych. Szczególnie polecany jest weganom. Aby go wykonać potrzebne jest tylko kilka składników, a przygotowanie zajmuje tylko ok. 5 minut. Obejmuje to również czas na odmierzenie wszystkich składników.

Jak zrobić domowy majonez bez jajek?

Przy wykonywaniu domowego majonezu trzeba zachować ostrożność w odniesieniu do jego składników. Mleko musi być schłodzone, a najlepiej schłodzić również dzbanek miksera. Jakikolwiek niewielki wzrost temperatury może spowodować zwarzenie się mleka i utratę pożądanej konsystencji. Mikser powinien używać ostrza i trybu mieszania. Jeśli mleko się warzy, nie należy panikować, a dodać 1 łyżkę mleka i próbować ponownie mieszać, dodając jeszcze więcej, jeśli nie zgęstnieje.

Domowy majonez bez jajek. Lista składników

1/2 szklanki mleka (schłodzonego)

3/4 szklanki oleju

1/2 łyżeczki musztardy w proszku lub 1 łyżeczka musztardy w słoiku

1/4 łyżeczki mielonego pieprzu

1/2 łyżeczki cukru

1/2 łyżeczki soli

1 łyżka octu

Wykonać można także przeróżne wariacje domowego majonezu, dodając kolejne składniki. Polecamy np. domowy majonez z czosnkiem chilli, w którym do przepisu podstawowego dodajemy 2 łyżki sosu chilli, 1 łyżeczkę drobno posiekanego czosnku oraz 1/2 łyżeczki płatków chilli, a także domowy majonez z mieszanką ziół, w którym wykorzystujemy 3 łyżki kolendry, 3 łyżki mięty, łyżeczkę startego imbiru i papryczkę chilli.

Przepis na domowy majonez bez jajek - krok po kroku

Krok 1. Wymieszaj w misce miksera pół szklanki mleka, 3/4 szklanki oleju, pół łyżeczki musztardy w proszku, 1/4 łyżeczki mielonego pieprzu, pół łyżeczki cukru i pół łyżeczki soli. Użyj trybu mieszania miksera, aż do zgęstnienia mieszanki.

Krok 2. Powoli dodaj 2 łyżki oleju i 1 łyżkę octu i ponowie miksuj, a mieszanina powinna zgęstnieć jeszcze bardziej. Dodaj kolejne 2 łyżki oleju i ponownie miksuj, aż do uzyskania gęstej i kremowej konsystencji.

Przygotowanie majonezu z czosnkiem chilli:

Weź 3 łyżki przygotowanego majonezu bez jajek i dodaj 2 łyżki sosu chilli, 1 łyżeczkę czosnku i pół łyżeczki płatków chilli. Dobrze wymieszaj. Majonez jest gotowy do podania.

Przygotowanie majonezu z mieszanką ziół:

Wymieszaj w blenderze 3 łyżki kolendry, 3 łyżki mięty, imbir i 1 papryczkę chili. Blenduj do otrzymania gładkiej pasty, w razie potrzeby dodając wodę. Następnie zmieszaj 2 łyżki przygotowanej zielonej pasty z 3 łyżkami przygotowanego majonezu bez jajek. Majonez z ziołami jest gotowy do podania.

