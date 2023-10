Dostawa surowców, nadzór nad procesem produkcyjnym czy dystrybucja gotowych artykułów. Rozwiązania cyfrowe są wykorzystywane na każdym etapie działalności naszej firmy – podkreśla Adam Wiechoczek, dyrektor Działu IT w Zakładach Mięsnych Silesia.

Nowoczesne rozwiązania cyfrowe są wykorzystywane we wszystkich obszarach działalności firmy/Fot. ZM Silesia

W jaki sposób digitalizacja wspiera proces produkcyjny w ZM Silesia?

Systemy cyfrowe a kontrola jakości i usuwanie awarii.

Optymalizacja zakupów czy precyzyjna analiza danych? Największe plusy nowoczesnych technologii w zakładach mięsnych.

Planowanie produkcji i generowanie zadań. Rola digitalizacji w zakładach mięsnych

Czy korzystają Państwo ze wsparcia cyfrowego na wszystkich etapach produkcji spożywczej począwszy od dostawy surowców, poprzez wytwarzanie artykułów, aż po ich dystrybucję?



Spółka Zakłady Mięsne Silesia korzysta z rozwiązań systemowych na każdym etapie działalności, począwszy od zakupu surowców, przypraw czy dodatków niezbędnych do przeprowadzenia procesu produkcyjnego poprzez planowanie produkcji, generowanie zadań, rejestrację transakcji oraz dystrybucję gotowych artykułów.

Warto podkreślić, iż wspomagamy się również systemem opartym o AI w zakresie prognozowania popytu, dzięki czemu jesteśmy w stanie lepiej przewidywać potrzeby naszych klientów i lepiej dopasować produkt końcowy.

Cyfryzacja a przewidywanie przyszłości. Jak technologia wspiera proces usuwania usterek?

W jaki sposób narzędzia cyfrowe zabezpieczają łańcuchy dostaw i dbają o jakość gotowych produktów, które finalnie trafiają na stoły konsumentów?



Dzięki narzędziom cyfrowym optymalizujemy procesy zakupowe w taki sposób, by mieć stały dostęp do wszystkich składników niezbędnych do wytworzenia naszych produktów. Dlatego jesteśmy w stanie terminowo realizować wszystkie zamówienia naszych klientów.

Jednocześnie zaimplementowane receptury oraz zadania produkcyjne generowane między innymi na podstawie tych formuł receptur oraz kontroli systemowej rejestracji pobrań składników pozwalają uzyskać końcowy efekt w postaci właściwych jakościowo i powtarzalnych wyrobów.

Kolejnym etapem jest kontrola jakości, którą realizuje odpowiedni dział. W przypadku wystąpienia ewentualnych niezgodności korzystamy z zapisów systemowych i śledzimy partię zarówno wyrobu gotowego jak i półproduktu na każdym odcinku produkcji. Dzięki temu rozwiązaniu prosty i dynamiczny sposób możemy odnaleźć źródło wystąpienia nieprawidłowości i szybko wprowadzić działania korygujące. Wszystkie te elementy sprawiają, że produkcja przebiega w sposób kontrolowany i bezpieczny.

Przewidywanie popytu i zarządzanie magazynem. Zalety digitalizacji w zakładzie mięsnym

Jakie są Państwa zdaniem największe zalety digitalizacji: optymalizacja produkcji, wypracowanie niższych kosztów działalności czy może sprawniejsze i szybsze usuwanie usterek?



Dostrzegamy wiele zalet digitalizacji. Oczywiście są to wymienione przez Panią pozytywy, ale warto wspomnieć także o takich ważnych aspektach jak przewidywanie popytu, zarządzanie zapasem magazynowym i wymaganym przez naszych odbiorców terminem przydatności do spożycia. Istotna z naszego punktu widzenia jest również optymalizacja procesów zakupowych oraz dostęp do szerokiego zakresu analiz. To pozwala m.in. efektywniej wykorzystywać linię produkcyjną oraz lepiej planować obsadę parku maszynowego w zależności od aktualnego zapotrzebowania na nasze produkty.

Czy technologie cyfrowe wspomagają także proces analizy danych, tworzenia strategii firmy czy prokonsumenckie działania promocyjne?



Oczywiście technologie cyfrowe z jednej strony dostarczają nam dane do analiz, z drugiej wspierają analitykę. Dzięki temu mamy możliwość optymalizowania zarówno produkcji jak i zakupów surowcowych. Te działania pozwalają precyzyjnie dopasować nasze produktu do potrzeb i oczekiwań naszych konsumentów, zarówno pod względem jakościowym jak i cenowym. W działaniach prokonsumenckich pomagają nam również systemy przetwarzania danych rynkowych, które regularnie dostarczają nam Instytuty i firmy badawcze, dzięki którym możemy precyzyjnej planować działania i lepiej dopasować produkt do potrzeb Klienta, a w efekcie końcowym potrzeb konsumentów.