Przysmak Francuzów znika ze stołów. To efekt choroby, z którą walczą od lat

Autor: AT

Data: 27-06-2022, 15:31

Francuski sektor drobiarski poniósł ogromne straty z powodu grypy ptaków. Zmniejszenie pogłowia kaczek mocno odczuwa tamtejsza gastronomia.

Francuski sektor drobiarski poniósł ogromne straty z powodu grypy ptaków. fot. shutterstock

Francja zmaga się ze skutkami grypy ptaków

Od listopada 2021 r. pogłowie drobiu we Francji pomniejszyło się o blisko 16 milionów sztuk z powodu HPAI - donosi Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Ogromne straty poniósł sektor kaczek, co obecnie odczuwa francuska gastronomia. Produkcja foie gras spadła o jedną trzecią. Pojawiają się także informacje, że wiele restauracji zmuszonych jest do zmiany menu z powodu braku surowca. Przewiduje się, że do jesieni we Francji rynek kaczek pozostanie „słaby i drogi”.

Grypa ptaków we Francji

Szczyt epizoocji grypy ptaków określono na marzec tego roku, ale wirus cały czas obecny jest w terenie, choć widoczne jest spowolnienie rozprzestrzeniania choroby.

Francuskie drobiarstwo przeżywa poważny kryzys. W tym sezonie grypowym we Francji na dużą skalę likwidowane były nie tylko stada kaczek w regionach specjalizujących się w produkcji drobiu wodnego, ale również pozostałe gatunki.

Francuzi prawie corocznie mierzą się z zakażeniami HPAI na komercyjnych fermach drobiu. W zasadzie od 2015 roku francuskie regiony specjalizujące się w produkcji kaczek i gęsi ponoszą szkody wywołane przez występowanie wirusa, co powoduje poważne problemy z ciągłością działalności.

Francja przeforsuje szczepienia drobiu przeciwko grypie?

W związku z ogromną skalą grypy ptaków, Francuzi postulowali na początku 2022 roku profilaktyczne szczepienia przeciwko grypie ptaków jako element strategii walki z wirusem.

Minister Rolnictwa Francji Julien Denormandie, podczas I posiedzenia Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa pod przewodnictwem Francji, ponownie wyraził poparcie dla szczepień drobiu.

Stosowanie szczepionek przeciwko grypie ptaków jest nadal w większości przypadków zabronione przez Komisję Europejską. A ewentualne możliwości i zasady ich zastosowania szczegółowo warunkuje unijne prawo. Francuzi opowiadają się jednak za szczepieniami ponieważ uważają, że dotychczasowe działania, między innymi, masowa likwidacja stad czy wdrażanie pozostałych środków ograniczających rozprzestrzenianie wirusa, jest niewystarczające w sytuacji występowania wirusa grypy ptaków na tak ogromną skalę jaka ma miejsce od pewnego już czasu w Europie.

Aktualny stan prawny w Unii Europejskiej zasadniczo zakazuje stosowania szczepionek, taka praktyka dopuszczalna jest tylko w wyjątkowych sytuacjach za zgodą Komisji Europejskiej. Niemniej, Francja postawiła sobie za cel zmianę w tym obszarze w trakcie swojej prezydencji, która potrwa do końca czerwca. Julien Denormandie uważa, że w perspektywie długoterminowej nie ma innego rozwiązania niż szczepienia.