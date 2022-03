Przystąpienie do UE napędzi ukraińskie drobiarstwo?

Zniesienie barier handlowych dzięki przystąpieniu do UE mogłoby stać się dla ukraińskiego drobiarstwa podobnym impulsem rozwojowym, jakim było dla naszego kraju - mówi nam Paweł Kowalski, ekspert sektora rolno-spożywczego w Departamencie Analiz Makroekonomicznych Banku Pekao S.A.

Autor: Adam Tubilewicz

Data: 22-03-2022, 07:06

Czy ukraińskie drobiarstwo skorzystałoby na przystąpieniu do UE równie mocno jak polskie? fot. PAP/Abaca

Jaką rolę odgrywa ukraiński drób dla rynku UE?

Adam Tubilewicz, Portalspozywczy.pl: Jak wojna w Ukrainie i wstrzymanie eksportu drobiu przez ten kraj wpłynie na unijny rynek drobiu w krótkiej perspektywie?

Paweł Kowalski, ekspert sektora rolno-spożywczego w Departamencie Analiz Makroekonomicznych Banku Pekao S.A: Ukraina jest największym obok Brazylii i Tajlandii zewnętrznym (tzn. spoza granic Wspólnoty) dostawcą mięsa drobiowego do Unii Europejskiej. Trzeba jednak pamiętać, że import zewnętrzny cały czas odgrywa dość niewielką rolę w zaopatrzeniu rynku unijnego. Odnosząc dane o całkowitym imporcie do UE-27 mięsa drobiowego z Ukrainy do łącznej konsumpcji tego mięsa w państwach unijnych, otrzymujemy relację około 1-2%. Proporcje te będą nieco wyższe w przypadku samego mięsa kurzego (bo właśnie ono jest przedmiotem importu z Ukrainy), nadal jednak bezpośredni wpływ odcięcia tych dostaw na podaż mięsa w skali całej Wspólnoty będzie dość ograniczony. Trzeba natomiast pamiętać, że czynnik ten nakłada się na obawy o podaż wewnętrzną mięsa drobiowego związane z rozprzestrzeniającą się w Europie ptasią grypą, jak również na ogólny trend wzrostowy cen na świecie.

Wzrost cen pomoże polskiemu drobiarstwu?

Dla polskich zakładów drobiarskich ostatnie miesiące były niezwykle ciężkie i nie brak opinii, że obecna sytuacja może im pomóc złapać oddech. Czy rzeczywiście?

W UE-27 średnie ceny tego mięsa utrzymują się w trendzie wzrostowym już od IV kwartału ubiegłego roku, a jeszcze silniejsze zwyżki od kilku miesięcy trwają w USA, gdzie również rozprzestrzenia się ptasia grypa. Wybuch wojny na Ukrainie dokłada się do tego trendu, jednak jeszcze silniej niż kwestia zamrożenia eksportu ukraińskiego mięsa oddziaływać mogą tutaj perspektywy znaczącego wzrostu kosztów produkcji zwierzęcej. Wzrost cen zbóż przełoży się na koszty zakupu pasz, a na to nakłada się zwyżka cen surowców energetycznych. W tej sytuacji ceny eksportowe oferowane polskim producentom rosną, co z kolei znajduje przełożenie na ceny krajowe. Z punktu widzenia polskich producentów rzeczywiście sytuacja ta może pomóc w absorpcji wzrostu kosztów produkcji, tym bardziej że osłabienie złotego dodatkowo poprawia opłacalność sprzedaży zagranicznej. Niestety, może odbić się to negatywnie na polskich konsumentach, w warunkach już i tak bardzo wysokiej inflacji.

Ukraińskie drobiarstwo skorzystałoby na przyjęciu do UE podobnie jak polskie?

Coraz więcej mówi się o perspektywie przystąpienia Ukrainy do UE. Nie jest natomiast tajemnicą, że rozwój sektora drobiarskiego w tym kraju od lat stanowi bezpośrednią konkurencję dla polskich firm. Jak w tym kontekście oceniacie państwo możliwe skutki akcesji Ukrainy do UE na dziś dla polskiego drobiarstwa?

Implikacje wydają się tu dość oczywiste. Produkcja mięsa drobiowego w Ukrainie jest atrakcyjna kosztowo na tle państw Unii Europejskiej (w tym także Polski). Zniesienie barier handlowych dzięki przystąpieniu do UE mogłoby zatem stać się dla ukraińskiej branży drobiarskiej podobnym impulsem rozwojowym, jakim było dla naszego kraju.

Z punktu widzenia polskich producentów potencjalnie oznaczałoby to znaczący wzrost konkurencji. Trzeba natomiast pamiętać o kilku kwestiach. Po pierwsze, przystąpienie Ukrainy do UE – o ile w ogóle okaże się możliwe ze względu na sytuację geopolityczną – będzie procesem długotrwałym. Nawet przy założeniu najlepszych chęci i wdrożenia nowych (na dziś nieistniejących) uproszczonych procedur, zajmie to zapewne przynajmniej kilka lat (tym bardziej, że w pierwszej kolejności trzeba będzie odbudować zniszczoną przez działania wojenne gospodarkę).

Nadchodzi koniec przewag kosztowych w drobiarstwie

Po drugie, kierunek rozwoju branży rolno-spożywczej wskazywany przez Komisję Europejską (wyrażający się choćby w podstawowych założeniach polityki "od pola do stołu") dość wyraźnie wskazuje, że w najbliższych latach coraz większego znaczenia powinny nabierać czynniki jakościowe i wydajnościowe, a nie proste przewagi kosztowe. Oznacza to, że, niezależnie od perspektyw przyłączenia się Ukrainy do UE, polska branża drobiarska powinna poszukiwać dróg odejścia od dotychczasowego modelu taniego dostawcy do Europy Zachodniej na rzecz rozwoju opartego na wyższej wartości dodanej.

Po trzecie wreszcie, ryzyko wzrostu konkurencji na rynku unijnym ze strony niskokosztowych dostawców pozaunijnych nie jest tematem nowym dla polskiej branży drobiarskiej. Deklaracje dotyczące możliwości dołączenia Ukrainy do UE nie są zatem w tej sytuacji radykalną zmianą długoterminowych perspektyw, a jedynie czynnikiem zwiększającym prawdopodobieństwo wystąpienia niekorzystnych zmian w otoczeniu branży i potencjalnie skracającym czas pozostały na dostosowania działalności.

UE poluzuje przepisy dla ukraińskiej żywności?

Czy w pana ocenie realna jest pośrednia pomoc dla Ukrainy ze strony UE, np. poluzowanie kontyngentów na wysyłki np. mięsa drobiowego czy innych produktów rolno-spożywczych? Jak to może wpłynąć na sektor drobiarski?

Jak na razie Ukraina wstrzymuje eksport żywności żeby zapewnić wyżywienie własnemu społeczeństwu i armii. Jeżeli natomiast mówimy o przyszłych działaniach zmierzających do odbudowy ukraińskiej gospodarki po zniszczeniach wojennych, to w tej chwili niestety nie wiemy ani kiedy ta wojna się skończy, ani jaki będzie jej rezultat w sensie geopolitycznym, ani też w jakim stanie (m.in. z punktu widzenia potencjału eksportowego) wyjdą z niej ukraińska gospodarka i przemysł.

Oczywiście można wyobrazić sobie bardzo różne formy wsparcia, w tym także poluzowanie warunków w handlu towarami, m.in. żywnością. Trzeba natomiast brać pod uwagę, że – pamiętając o całej solidarności z ofiarami ponoszonymi przez naród ukraiński – znaczne i gwałtowne podniesienie limitów handlowych na import artykułów stanowiących potencjalną konkurencję dla unijnych producentów wzbudziłoby zapewne duże emocje w środowiskach branżowych, nie tylko w Polsce. Należy zakładać, że Komisja Europejska będzie w przyszłości brać te czynniki pod uwagę zachowując ostrożność w tego typu działaniach i unikając podejmowania decyzji bez uprzednich konsultacji.

Dziękuję za rozmowę.