Ptasia grypa: Chiny dogadały się z USA w sprawie regionalizacji

Eksport drobiu do Chin wraca do normalności

Ograniczenia handlowe będą mogły zostać zniesione po trzech miesiącach od wystąpienia ostatniego przypadku zakażenia. Procedura ograniczania importu nie będzie dotyczyła ognisk wywołanych przez wirusa grypy ptaków o niskiej zjadliwości.

Nowa umowa w sprawie HPAI pozwoli w przyszłości uniknąć tego, co wydarzyło się w roku 2015, który okazał się dramatyczny w skutkach dla drobiarzy z USA. Wprowadzony wówczas zakaz eksportu drobiu i jaj na rynek chiński został zniesiony dopiero w listopadzie 2019 roku gdy oba kraje starały się sfinalizować umowę łagodzącą skutki trwającej wojny handlowej.

Zmiana polityki Chin w sprawie grypy ptaków może ułatwić Chinom spełnienie zobowiązania do importu z USA większej liczby produktów rolnych. 15 stycznia 2020 roku oba kraje podpisały umowę handlową zmierzającą do zakończenia przedłużającej się wojny celnej, w której Pekin zobowiązał się do zakupu dodatkowych amerykańskich produktów rolnych, o wartości co najmniej 12,5 mld USD w 2020 roku, i co najmniej 19,5 mld USD w 2021 roku.

Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz ocenia, że nowa umowa potwierdza potrzebę zwiększania przez Chiny importu mięsa drobiowego z uwagi na nadal istniejące utrudnienia w podaży mięsa na rynku wewnętrznym spowodowane ASF, grypą ptaków i epidemią koronawirusa.

- Mimo że chińskie władze dążą do osiągnięcia szybkiego wzrostu produkcji drobiu na rynku wewnętrznym, Pekin, stosując kolejne przywileje dla Amerykanów, próbuje zabezpieczyć ewentualne ryzyka w przyszłości. Jest to już kolejny sukces amerykańskiej branży. W ostatnich tygodniach amerykański eksport drobiu został zwolniony z tak zwanych ceł odwetowych (wprowadzono je w skutek wojny celnej wywołanej między USA i Chinami przez prezydenta Trumpa). Do tej pory, mimo 30 proc. ceł oraz mimo problemów logistycznych Amerykanie ścigali się wzajemnie w dostawach do Chin ze względu na wysokie marże osiągane w tym kraju. Obecnie zyskowność handlu jeszcze bardziej wzrośnie - komentuje KIPDiP.