Na początku lipca branża drobiarska musiała zmierzyć się z konsekwencjami artykułu wiążącego przypadki grypy ptaków u kotów z mięsem drobiowym dostępnym w sklepach. O co chodzi w tej sprawie? Jak zareagowała na nią branża i państwowe instytucje badawcze?

Doniesienia o przypadkach grypy ptaków u kotów w Polsce uderzyły w polską branżę drobiarską. fot. shutterstock

Ptasia grypa w mięsie drobiowym? Co ujawniła Wyborcza?

4 lipca "Gazeta Wyborcza" opublikowała głośny materiał pod tytułem: "Ptasia grypa w mięsie drobiowym ze sklepów i umierające koty" Jak można przeczytać w materiale, naukowcy z Krakowa i Gdańska wykryli groźnego dla człowieka wirusa ptasiej grypy H5N1 w próbce mięsa drobiowego. Wirusa wykryto w jednej z pięciu próbek mięsa, które otrzymywały chore koty, ale nie wiadomo czy był on źródłem zakażenia.

Co ciekawe, dzień przed publikacją tekstu w "GW" od niektórych tez materiału publicznie odciął się prof. Krzysztof Pyrć, jeden z autorów opisanego w artykule badania.

W opublikowanym m.in. na Twitterze oświadczeniu naukowiec wprost napisał, że w tekście Gazety Wyborczej „znajduje się nadinterpretacja wyników badań, która wypacza sens uzyskanych wyników i może prowadzić do paniki oraz strat zarówno ekonomicznych, jak i wizerunkowych (…)”

Oświadczenie.

Grypa ptaków i drób. Czego chce prof. Pyrć?

W kolejnych dniach prof. Pyrć stał się główną "twarzą" sprawy w mediach udzielając licznych wywiadów i biorąc udział w konferencji zorganizowanej w czwartek przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W badaniach nie wykazaliśmy, że koty w ostatnich tygodniach zakażają się wirusem ptasiej grypy poprzez zakażone mięso z polskiego drobiu - precyzował wirusolog podczas konferencji.

Postawa naukowca odbierana jest w branży dwojako. Z jednej strony organizacje sektora mięsnego mocno podkreślają fakt odcięcia się naukowca od tekstu w Gazecie Wyborczej. Z drugiej zaś strony branży ciężko zaakceptować główny postulat prof. Pyrcia, który domaga się, aby służby weterynaryjne i inspekcja sanitarna rozważyły włączenie testowania mięsa w Polsce w kierunku grypy A/H5N1.

Co było źródłem zakażenia kotów grypą ptaków?

Krajowa Rada Drobiarstwa-Izba Gospodarcza w komunikacie opublikowanym po wybuchu afery zwraca uwagę, że zgodnie z pochodzącym z 3 lipca komunikatem Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego pt. „Wyniki analizy sekwencji genomu wirusów wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N1, wykrytych u dziewięciu kotów pochodzących z Poznania, Trójmiasta i Lublina” przeanalizowane dotychczas wirusy grypy ptaków H5N1 od kotów wywodzą się z jednego, niezidentyfikowanego źródła, powiązanego z wirusami H5N1 krążącymi u dzikich ptaków w ostatnich tygodniach w Polsce.

Ponadto, analiza molekularna wskazuje na obecność mutacji zwiększających adaptację wirusa do ssaków. To właśnie dzikie ptactwo jest wg obecnego stanu wiedzy najbardziej prawdopodobnym źródłem zakażenia kotów - wskazuje KRD-IG.

GIS o zakażeniach ludzi grypą ptaków

W środę, 5 lipca szef GIS Krzysztof Saczka przypomniał, że ptasia grypa nie stanowi dużego zagrożenia dla ludzi.

- W Polsce nie zarejestrowano dotąd przypadków zakażenia od kotów czy innych zwierząt. Obecnie nie ma też żadnych zgłoszeń o chorych kotach. (...) Nie stwierdzono dotąd w Polsce przypadku zakażenia człowieka od kota czy innego zwierzęcia. Wszystkie zakażenia, jakie miały w historii miejsce wirusem ptasiej grypy, dotyczyły bezpośredniego kontaktu z drobiem i głównie miały miejsce w Azji i Afryce u osób, pracujących na dużych fermach drobiu, gdzie kontakt z wirusem jest bardzo długotrwały - zaznaczył szef GIS.

Nawiązując do doniesień, że wirus ptasiej grypy znajduje się w surowym mięsie drobiowym Główny Lekarz Weterynarii podkreślił m.in., że do obrotu może trafić tylko zdrowe mięso. Przypomniał, że każdorazowo mięso jest badane przed- i poubojowo.

Czy mięso drobiowe mogło być źródłem zakażenia grypą ptaków?

Prof. Krzysztof Rypuła z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wskazał, że w tej chwili najważniejsza jest odpowiedź na pytanie, w jaki sposób dochodzi do zakażania kotów. Podkreślił przy tym, że pojawiły się niepotwierdzone informacje mówiące, że źródłem jest surowe mięso.

"Takie źródło zakażenia jest oczywiście możliwe, aczkolwiek dotychczasowe przypadki grypy notowane są zarówno u kotów domowych, jak i wychodzących, u tych żywionych karmą komercyjną, jak i surowym mięsem drobiowym. Pamiętajmy też, że to my możemy przynieść wirusa do domu: na butach, czy ubraniu i zakażenie nie musi mieć związku z rodzajem karmy. Także kontakt kota z odchodami ptaków może skutkować rozwojem infekcji" - zauważył.

Branża o przypadkach grypy ptaków u kotów

Jak na opisywaną sytuację zareagowała branża mięsna? W oświadczeniach m.in. Związku Polskie Mięso i UPEMI głównym motywem są apele o spokój i dokładne wyjaśnienie sprawy.

Eksperci UPEMI przekonują również, że aby mogło dojść do pojawienia się w sklepach mięsa zakażonego wirusem A/H5N1 musiałoby dojść do szeregu nieprawdopodobnych wręcz zaniedbań, które musiałby mieć miejsce u hodowców, przetwórców, i w sieciach handlowych. Każdy z tych podmiotów podlega kontroli i to więcej niż jeden raz.

UPEMI zauważa również, że jeśli w artykule padają tak poważne zarzuty, a jego wymowa ma na celu przekazanie opinii publicznej ostrzeżenia, przed potencjalnym zagrożeniem, to należałoby zastosować się do praktyk jakie podejmuje Inspekcja Weterynaryjna czy GIS.

Uważam, że w przypadku tak istotnych kwestii jak zdrowie i bezpieczeństwo żywności należy opierać się na w 100% potwierdzonych wynikach badań i nie doprowadzać do budzenia paniki wśród konsumentów - podsumowuje Agnieszka Jamiołkowska, dyrektor zarządzająca UPEMI.

