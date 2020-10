Puda: mała grupa hodowców zwierząt futerkowych nie może zdominować działań rządu

W ostatnim czasie nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt, która zakłada m.in. zakaz hodowli zwierząt na futra z wyjątkiem królika i ograniczenie uboju rytualnego tylko do potrzeb krajowych związków wyznaniowych, wywołuje protesty rolników, a także hodowców. Uchwaloną we wrześniu przez Sejm nowelizacją, której projekt złożyli posłowie PiS, zajmują się obecnie senackie komisje, Senat ma rozpatrzyć ją na posiedzeniu plenarnym we wtorek 13 października.

"Temat rolnictwa i leśnictwa w Polsce jest tak szeroki, że akurat ta mała grupa - mówię o hodowcach zwierząt futerkowych - nie może zdominować działań całego Ministerstwa Rolnictwa, czy całego rządu" - powiedział Puda w Programie 1 Polskiego Radia.

Stwierdził też, że "wielu rolników nie pochwala branży, w której traktuje się zwierzęta bardzo nieetycznie". "Więc to nie jest tak, że całe środowisko rolnicze jest niezadowolone" - powiedział minister rolnictwa.

W kontekście danych o eksporcie mięsa z uboju rytualnego, który był w 2017 roku wart 7 miliardów złotych, a w 2020 roku może przekroczyć nawet 20 miliardów, a także opinii swojego poprzednika w resorcie Jana Krzysztofa Ardanowskiego, który uważa, że zakaz uboju rytualnego na eksport oznacza początek końca dochodów rolników, Puda został zapytany, czy przepis dotyczące uboju rytualnego zostanie z nowelizacji usunięty.

Szef resortu rolnictwa, który dotąd w parlamencie był przedstawicielem wnioskodawców ws noweli ustawy o ochronie zwierząt, odpowiedział, że nad nowelizacją trwają teraz prace w Senacie. "Senatorowie składają swoje poprawki - zobaczymy. To pytanie tak naprawdę nie do ministra rolnictwa. Ja chciałbym tylko powiedzieć, że sam eksport nie polega tylko i wyłącznie na uboju rytualnym, co bardzo istotne z punktu widzenia polskich rolników" - powiedział Puda.

Powiedział jego zdanie jest "niezmienne" to znaczy, chodzi o to, by "rolnicy mieli możliwość funkcjonowania, mieli możliwość prowadzenia swojej działalności, ale niekoniecznie na takich zasadach, jak było dotychczas, niekoniecznie w ramach uboju rytualnego".

"Ten ubój polega na tym, że zwierzęta bardzo cierpią, a ze względów ekonomicznych nie ma danych, które by wskazywały bezpośrednio na to, że ilość wołowiny, która jest sprzedawana w krajach europejskich, czy też w krajach, do których ten eksport jest wysyłany, jest tak duża ze względu na potrzeby religijne" - powiedział Puda.