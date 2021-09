Puda: Mamy świadomość, że ASF nie zniknie tak po prostu

Pula 200 mln zł skierowana na realizację obecnego programu zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) może zostać w razie potrzeby zwiększona – zadeklarował minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda.

Autor: PAP

Data: 08-09-2021, 18:43

Puda: chcemy wprowadzić nowatorskie rozwiązania po tym, co będzie po przejściu ASF. Mamy świadomość, że nie będzie tak, że ASF zniknie. fot. PAP/Albert Zawada

Puda: Budżet programu walki z ASF może zostać zwiększony

Z początkiem sierpnia br. resort rolnictwa ogłosił program dla gospodarstw utrzymujących świnie w związku z ASF. Obejmuje on dotychczasowe lub zmodyfikowane i nowe instrumenty zapewniające realizację działań prewencyjnych i wspierających odbudowę gospodarstw dotkniętych skutkami występowania afrykańskiego pomoru świń w Polsce.

Pomoc dla rolników jest skierowana na: bioasekurację gospodarstw, eliminację następstw zjawiska zaniżonej ceny skupu żywca w strefach ASF, osłonę zaciągniętych zobowiązań cywilnoprawnych, odbudowę pogłowia świń, wsparcie w zakresie przetwórstwa i skracania łańcucha dostaw. Zapowiedziany łączny budżet programu to 200 mln zł.

"Te pieniądze są przede wszystkim dla rolników. Są tacy, którzy uważają, że te pieniądze są albo zbyt małe, albo lepiej w ogóle z nich nie korzystać. 50 mln zł z tego programu to środki na bioasekurację - dla tych wszystkich, którzy chcą pozabezpieczać swoje gospodarstwa, bądź wzmocnić to zabezpieczenie, jeśli chodzi wejście wirusa do ich gospodarstw" - mówił w środę w Karpaczu Puda.

Puda: Mamy świadomość, że ASF nie zniknie tak po prostu

"150 mln zł to środki, które mają służyć przede wszystkim wyrównaniu kwot za sprzedaż mięsa wieprzowego z tych regionów, w których mamy do czynienia z tym problemem" - uściślił szef MRiRW. "Oprócz tego, że wspieramy te gospodarstwa, chcemy wprowadzić nowatorskie rozwiązania po tym, co będzie po przejściu ASF. Mamy świadomość, że nie będzie tak, że ASF zniknie" - dodał.

"Musimy dać producentom nowe rozwiązania, aby po tym, jak będą likwidować stada, bo bardzo często likwidujemy teraz stada za odszkodowaniem, aby mieli jeszcze większe wsparcie na swoją działalność; żeby mogli liczyć na rozpoczęcie nowego cyklu, zakup prosiaków przy jakimś wsparciu państwa" - zasygnalizował minister rolnictwa i rozwoju wsi.

"Tego typu mechanizmy również będą służyły temu, aby po ASF jednak nasi rolnicy, nasi producenci, lepiej postrzegali możliwość korzystania z tych środków. 200 mln zł jest na dzisiaj; gdyby sytuacja będzie taka, że potrzebujemy tych środków więcej, to oczywiście te środki są, będą zabezpieczone. Natomiast proszę pamiętać, że to co już jest zabezpieczone, to kilkakrotnie więcej, niż było zabezpieczonych na poprzednim programie związanym z walką z ASF" - zastrzegł Grzegorz Puda.

Z danych Inspekcji Weterynaryjnej, przekazywanych na początku września br. wynika, że w tym roku wykryto w Polsce 48 ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF), w sumie zostało wybitych ok. 35 tys. sztuk trzody. Dotychczas wypłacono ok. 1,5 mln zł odszkodowań.