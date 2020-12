Puda: Zastanawiamy się jak podnieść konkurencyjność polskiego mięsa

Minister spotkała się we środę z prezydium Porozumienia Rolniczego i przedstawicielami organizacji należącymi do Copa-Cogeca.

"Porozumienie Rolnicze" to forum dialogu nt. problemów występujących w rolnictwie. Pierwsze spotkanie odbyło się pod koniec lutego 2019 r. Wzięło w nim udział 168 organizacji rolniczych. Do września ub.r. Porozumienie Rolnicze wypracowało ok. 180 zaleceń i rekomendacji dla rolnictwa.

Szef resortu rolnictwa poinformował, że najważniejszymi tematami były te dotyczące rynku wieprzowiny i drobiu. "Zastanawialiśmy się, w jaki sposób można podnieść konkurencyjność polskiego mięsa na rynku europejskim i światowym. Jestem otwarty na różnorakiego rodzaju spotkania, chcę pozyskiwać informację od samych rolników, od przedstawicieli rolników, po to żeby reagować tak szybko, jak to możliwe" - powiedział Puda.

Minister przypomniał, że w ramach działań rządu udało się ogłosić kolejny program wsparcia; dotyczył on pomocy dla producentów trzody chlewnej w tzw. cyklu otwartym. Jak mówił, trzeba pomóc rolnikom niezależnie czy produkcja odbywa się w oparciu o rodzima trzodę chlewną czy o tą która pochodzi z innych krajów, bo pomagamy polskim rolnikom.

Puda podkreślił, że chce aby rozmowy w Brukseli na temat Wspólnej Polityki Rolnej odbywały się w formie współpracy i dialogu. Dodał, że ma nadzieję, że uda się pozyskiwać środki dla obszarów wiejskich także z polityki spójności.

W konferencji wzięła udział prezydent Izby Zbożowo-Paszowej Monika Piątkowska, która podziękowała za współpracę i za przesunięcie zakazu stosowania roślin genetycznie modyfikowanych w paszach. Ale - jak stwierdziła - przesunięcie tego zakazu o dwa lata to stanowczo za mało; nie uda się w tym czasie wyeliminować importowanej śruty sojowej GMO. Zapewniła też, że cały krajowy surowiec będzie skupowany przez przemysł paszowy.

Obecny na konferencji przewodniczący Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych Marian Sikora, wyraził zadowolenie, że minister wrócił do Porozumienia Rolniczego. "To co było na sali, to jest dyskusja, dialog, to są rozmowy" - mówił. Podkreślił, że takie rozmowy są konieczne, bo Polska, tak jak inne kraje, musi opracować Plany Strategiczne dotyczące unijnej polityki rolnej, które powinny być dobre dla polskich rolników i przedsiębiorców. Jest to tym bardziej ważne, że w tym dokumencie trzeba będzie uwzględnić unijne strategie Zielony Ład i "Od pola do stołu".