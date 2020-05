PZZHiPD: Pandemia uwypukliła jak fatalnie jest zorganizowany rynek drobiarski w Polsce

W pierwszych słowach listu do Premiera Mateusza Morawieckiego PZZHiPD pisze, że nie zgadza się ze stwierdzeniem, które pojawia się ostatnio w przestrzeni publicznej, że to hodowcy ponoszą winę za obecną nadprodukcję. Zwracają uwagę, że epidemia koronawirusa uwypukliła jak fatalnie jest zorganizowany rynek drobiarski w Polsce.

- Rozwój drobiarstwa w Polsce postępował przez wiele lat stopniowo w wyniku silnego popytu na polskie mięso drobiowe zarówno w UE jak i na rynkach krajów trzecich. Popyt ten wynika z przewag konkurencyjnych względem europejskich producentów oraz z korzystnej proporcji jakości produktów w stosunku do ceny. Opłacalność ekonomiczna ubojni i obiecujące prognozy rozwoju spowodowały strategiczne decyzje o modernizacjach lub budowie całkowicie nowych zakładów drobiarskich o bardzo dużych mocach przerobowych, które otrzymały poważne środki wsparcia inwestycyjnego ze środków publicznych. Zakłady te zachęcały hodowców i innych inwestorów do budowy nowych ferm do odchowu brojlerów kurzych i brojlerów indyczych gwarantując opłacalność produkcji w długiej perspektywie czasowej - pisze Andrzej Danielak prezes Polskiego Związku Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu.

Danielak wskazuje, że za rozwojem drobiarstwa nie poszły żadne instrumenty zabezpieczające branżę.

- Funkcjonował model produkcji na tzw. styk, czyli ile jednego dnia weszło produkcji do ubojni drobiu, tyle musiało w tym samym dniu wyjechać. I to niezależnie od sytuacji rynkowej a często po każdej cenie. Taki model był i jest możliwy z powodu zbyt ogólnych i nieprecyzyjnych uregulowań prawnych dotyczących surowców rolniczych, przy zakupie których zawsze przewagę ma przemysł, który przerzuca ryzyka rynkowe na swoich dostawców. Nie bez znaczenia jest zbyt duża przewaga handlu, wykorzystującego bezwzględnie każdą sytuację kryzysową, nawet obecną tragedię pandemii. Brak systemowych, branżowych rozwiązań w rolnictwie i brak twardego prawa umożliwiają mówiąc wprost, ciągłe okradanie rolników - pisze A. Danielak.

Polska produkcja drobiarska przez lata przynosiła znaczące wpływy dewizowe do budżetu państwa, które szacuje się na ok. 4 mld euro rocznie, a także wpływy w postaci podatków. Teraz branża będąca w kryzysie oczekuje od państwa pomocy.

- Najważniejszym celem tej pomocy naszym zdaniem, powinno być niedopuszczenie do zniszczenia rolniczego potencjału wytwórczego produkcji pierwotnej — ochrona ferm reprodukcyjnych, wylęgarni i ferm produkujących żywiec – wylicza w liście do szefa rządu Andrzej Danielak prezes PZZHiPD.