Rabin do Jarosława Kaczyńskiego: Apelujemy o utrzymanie status quo w sprawie uboju religijnego

Odwołane posiedzenie komisji rolnictwa ws. poprawek Senatu do noweli o ochronie zwierząt

Poniżej pełna treść listu podpisanego przez rabina Menachema Margolina, przewodniczącego Europejskiego Stowarzyszenia Żydów.

"Szanowny Panie Prezesie i Wicepremierze,

Zwracamy się do Pana w sprawie niezwykle ważnej dla Żydów: projektu ustawy o ochronie zwierząt, oraz jej negatywnego oddziaływania na naszą wolność religii. Polska jest jednym z największych dostawców koszernego mięsa, a fakt ten jest uznany i doceniany w całej Europie i poza jej granicami.

Ustawa o ochronie zwierząt szokowo stawia europejską społeczność żydowską w krańcowo odmiennej sytuacji. Mnożą się w tej sytuacji pytania. Dlaczego? Dlaczego nie podjęto nawet próby rozmowy ze wspólnotami religijnymi poza granicami Polski, których zakaz ten bardzo boleśnie dotyka? Jesteśmy gotowi do takiej rozmowy w każdej chwili. W jednym z wywiadów oświadczył Pan, że kieruje Panem chęć chronienia istot żywych przed niepotrzebnym cierpieniem, co nazwał Pan „bardzo chrześcijańskim odruchem”. Nie uważamy, by w kwestii ochrony zwierząt chrześcijaństwo różniło się w jakikolwiek zasadniczy sposób od judaizmu.

W gruncie rzeczy, nie zagłębiając się zbytnio w szczegóły, jedną z głównych zasad Wiary Żydowskiej jest minimalizacja cierpienia zwierzęcia. Tora głosi: „Sześć dni będziesz pracował, a dnia siódmego zaprzestaniesz pracy, aby odpoczęły twój wół i osioł…” (Wj 23:12). W Księdze Wyjścia, znajdujemy zapis: „Jeśli ujrzysz, że osioł twego wroga upadł pod swoim ciężarem, nie ominiesz, ale razem z nim przyjdziesz mu z pomocą.” (Wj 23:5). Księga Powtórzonego Prawa 12:21 opisuje przykazanie dotyczące uboju zwierząt przed ich spożyciem. Wielu komentatorów wyjaśnia, że jednym z celów tego przykazania jest wskazanie na to, że koszerny ubój jest humanitarnym sposobem zabijania, powodując tylko minimalne cierpienie zwierzęcia. Księga Powtórzonego Prawa 22:6-7 nakazuje wolno puścić ptasią matkę, zanim zabierze się jaja na własny użytek. Komentatorzy podkreślają, że ptasia matka odczuwa niepokój, kiedy widzi, jak zabiera się jej jaja, a jej oddalenie częściowo łagodzi ten niepokój. Księga Powtórzonego Prawa 22:9 zakazuje orki przy użyciu zwierząt różnych gatunków, ponieważ orka z wykorzystaniem zwierząt różnych gatunków powoduje u każdego z nich niepokój.

Księga Powtórzonego Prawa 25:4 poucza: „Nie zawiążesz pyska wołowi młócącemu”, ponieważ dla zwierzęcia jest źródłem niepokoju, kiedy ma wokół siebie jedzenie, którego nie może tknąć.