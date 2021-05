Rabini zadowoleni z odrzucenia "Piątki dla zwierząt"

Grzegorz Puda zapewnił żydowskich przywódców, że Polska nie prowadzi obecnie prac zmierzających do zmiany zasad uboju w celu ograniczenia dostaw koszernego mięsa na eksport do wspólnot religijnych w całej Europie.

Minister Grzegorz Puda zapewnił przywódców żydowskich, że resort nie będzie zmieniał zasad uboju religijnego. fot. mat. pras./PTWP (kolaż ps.pl)

Pod koniec kwietnia minister Puda spotkał się z przewodniczącym Europejskiego Stowarzyszenia Żydów rabinem Menachemem Margolinem, naczelnym rabinem Holandii Binyominem Jacobsem oraz Edwardem Odonerem, przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce (TSKŻ).

Rabini zadowoleni z odrzucenia Piątki

Spotkanie zostało zwołane po miesiącach spekulacji związanych z proponowanym przez polski rząd projektem ustawy "Piątka dla Zwierząt", który początkowo zakładał ograniczenie uboju koszernego do potrzeb lokalnych.

W ocenie organizacji żydowskich, biorąc pod uwagę, że Polska jest głównym dostawcą mięsa koszernego w Europie, zakaz w jakiejkolwiek formie byłby bardzo szkodliwy dla tradycyjnych europejskich gmin żydowskich, szczególnie tych mniejszych, które nie mają środków lub sieci, aby zapewnić sobie dostawy mięsa koszernego. Zachowanie koszerności jest podstawowym filarem tradycyjnego judaizmu. Przywódcy żydowscy zdecydowanie odrzucają także założenie, że koszerna metoda uboju jest w jakimkolwiek stopniu bardziej okrutną metodą, niż inne powszechnie stosowane. Przywódcy żydowscy podkreślili również, że dobrostan zwierząt jest głównym dogmatem praktyki żydowskiej i że nie ma żadnej sprzeczności między ubojem koszernym a dobrostanem zwierząt.

Przywódcy żydowscy w całej Europie żywili obawy, że inne kraje mogłyby pójść w tym samym kierunku, wprowadzając tym samym zakaz udostępniania mięsa koszernego w Europie.

Poprawa relacji polsko-żydowskich

W oświadczeniu po spotkaniu przewodniczący EJA rabin Margolin powiedział:

- Dziękujemy Panu Ministrowi za poświęcony czas, troskę i bardzo potrzebne słowa otuchy. Kwestia potencjalnego ograniczenia uboju koszernego zupełnie niepotrzebnie nadwyrężyła stosunki polsko-żydowskie, w kraju o długiej, bogatej i dumnej historii żydowskiej - dodał.

- Rozumiemy, że Pan Minister nie ma obecnie planów, by procedować dalej ten aspekt zawarty w projekcie ustawy i że w konsekwencji nie zostaną wprowadzone żadne przeszkody, które ograniczałyby dostępność polskiego koszernego mięsa dla wspólnot religijnych w całej Europie. Jest to bardzo dobra wiadomość i dziękujemy mu za poświęcony czas i gotowość do rozwiania naszych obaw. Uzgodniliśmy, że utrzymamy regularny dialog z Panem Ministrem i spotkamy się osobiście, gdy tylko okoliczności na to pozwolą - podsumował.