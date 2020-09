Rada Sektora Wołowiny przeciwna wprowadzeniu ograniczeń uboju rytualnego

Mięso na wtorek: Dlaczego umowa UE z Mercosur to zła wiadomość dla branży?

Pod oświadczeniem podpisali się szefowie 6 największych w Polsce organizacji producentów i przetwórców mięsa tworzących Radę Sektora Wołowiny: Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego, Federacja Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego, Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczypospolitej Polskiej oraz Związek Polskie Mięso.

Projekt ustawy autorstwa PiS, dotyczący zwiększenia ochrony zwierząt przewiduje wprowadzenie zakazu hodowli zwierząt futerkowych, wykorzystywania zwierząt w celach rozrywkowych i widowiskowych, utworzenie rady ds. zwierząt przy ministerstwie rolnictwa. Inicjatorzy projektu chcą także ograniczyć ubój rytualny w Polsce.

Na wtorkowej konferencji w Warszawie prezes PiS Jarosław Kaczyński powiedział, że w Polsce "trzeba wprowadzić zupełnie nowy porządek prawny, jeśli chodzi o ochronę zwierząt".

"Względy, które za tym przemawiają mają charakter humanitarny, ale jest także jeszcze jeden wzgląd - w Polsce bardzo często mówi się o europeizacji, że Polska powinna być jak Europa. To czasem jest celne, a czasem nie warto się wzorować na państwach, które leżą na zachód od naszych granic. Ale na pewno to jest celne, jeśli mówimy o tym, żeby w Polsce humanitarne standardy odnoszące się do zwierząt były nie gorsze, a nawet może lepsze jeszcze niż w krajach na zachód od naszej granicy" - mówił prezes PiS. Dodał też, że jest gotowy projekt ustawy.

Tymczasem organizacje z sektora wołowiny uważają, że "ograniczenie uboju religijnego w żaden sposób nie poprawi losu zwierząt, co więcej pogorszy go, gdyż zwierzęta, które nie będą mogły być ubite na terenie Polski, będą musiały pokonać setki kilometrów w transporcie, by zostać pozbawione życia poza granicami kraju".

Konsekwencje takich "pochopnych decyzji" poniosą - w ich ocenie - nie tylko hodowcy, producenci, zakłady przetwórcze, ale przede wszystkim państwo polskie z tytułu utraconych dochodów. "Takie pomysły są szkodliwe i uderzają w polską rację stanu oraz w możliwość rozwoju polskiego rolnictwa, które jest kołem zamachowym polskiej gospodarki" - zwracają uwagę autorzy oświadczenia.