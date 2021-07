strefa premium

Radosław Knap, sekretarz generalny Polprowet (wywiad)

Z Radosławem Knapem, nowym sekretarzem generalnym Polprowet rozmawiamy m.in. o tym, jak pandemia wpłynęła na branżę leków weterynaryjnych w Polsce oraz jak producenci leków weterynaryjnych podchodzą do zarzutów o zbyt duże stosowanie antybiotyków w produkcji żywności.

Autor: Adam Tubilewicz

Data: 26-07-2021, 10:41

Radosław Knap od maja 2021 r. jest sekretarzem generalnym Polprowet. fot. PTWP

Jak pandemia wpłynęła na branżę leków weterynaryjnych w Polsce?

Jak producenci leków weterynaryjnych podchodzą do zarzutów o zbyt duże stosowanie antybiotyków w produkcji żywności?

W jaki sposób branża chce współdziałać m.in. z sektorem mięsnym?

Adam Tubilewicz, Portalspozywczy.pl: Dla branży weterynaryjnej w Europie kluczową kwestią jest obecnie dostosowanie do nowego rozporządzenia unijnego 2019/6 w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych, które zacznie obowiązywać w styczniu 2022 roku. Co zmieni to rozporządzenie i w jaki sposób może wpłynąć na branżę?