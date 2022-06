Refundacja wydatków na bioasekurację. Do kiedy można składać wnioski?

Autor: PAP (op. AT)

Data: 20-06-2022, 15:32

Od 20 czerwca hodowcy świń mogą składać wnioski o refundację połowy wydatków poniesionych na działania związane z bioasekuracją. Wnioski o pomoc finansową można składać do 22 lipca.

Ministerstwo wyjaśniło, że refundacji będą podlegać m.in. wydatki na: zakup mat dezynfekcyjnych; zakup sprzętu do wykonania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz produktów biobójczych, środków dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych; zakup odzieży ochronnej i obuwia ochronnego. Zrefundować będzie można również zabezpieczanie budynków, w których utrzymywane są świnie przed dostępem zwierząt domowych

Wnioski o pomoc w formule de minimis będzie można składać od 20 czerwca do 22 lipca br. do kierowników biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwych ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Formularz wniosku dostępny jest na stronie ARiMR.

Rząd zwróci wydatki na bioasekurację

Resort przekazał, że do wniosku o udzielenie pomocy należy dołączyć faktury lub ich kopie, rachunki itp. potwierdzających poniesienie wydatków bioasekuracyjnych do dnia zakończenia terminu składania wniosków w danym roku kalendarzowym, a także oświadczenia albo zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie oraz informacje niezbędne do udzielenia tej pomocy.