Od 6 kwietnia niemal wszystkie gospodarstwa drobiarskie w Polsce wejdą w kolizję z prawem. Stanie się tak za sprawą ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Producenci od kilku tygodni bezskutecznie próbują sprostać wymaganiom tego aktu prawnego, ale mimo wielu wysiłków i konsultacji nie jest to możliwe. Tymczasem w tych dniach upływają ustawowe terminy rejestracyjne – alarmuje Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz (KIPDiP).

- Ustawa o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt próbuje dostosować polskie prawo do wymagań Unii Europejskiej. Niestety, nasi urzędnicy z rolniczych agencji zepsuli wszystko, co da się zepsuć i dziś zarejestrowanie działalności drobiarskiej zgodnie z wymogami nowej ustawy jest klasyczną mission impossible – tłumaczy Piotr Lisiecki, prezes Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz. Lisiecki wskazuje, że komputerowy system rejestracji jest pełen luk i błędów. – System nie rozróżnia kur nieśnych od mięsnych, a ptaki usuwane ze stada każe traktować jak jaja stłuczki. Na domiar złego mapy wgrane do systemu nie zawsze są aktualne. Takich absurdów jest znacznie więcej – mówi prezes KIPDiP.