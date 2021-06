Res-Drob podnosi dobrostan kurczaków

Res-Drob poinformował o dołączeniu do Europejskiej Inicjatywy dla kurczaków (European Chicken Commitment). Spółka wdroży kryteria inicjatywy we własnej działalności oraz u wszystkich swoich dostawców do 2026 roku.

Autor: portalspozywczy.pl

Data: 28-06-2021, 12:51

Marek Jurkiewicz, prezes firmy Res-Drob. fot. resdrob.pl

Res-Drob podnosi dobrostan drobiu

Wychodząc naprzeciw dzisiejszemu dążeniu do podniesienia standardu życia zwierząt w ogóle, w tym kurcząt brojlerów oraz potrzebom finalnego konsumenta, którym jesteśmy my sami, a także podążając za rekomendacjami płynącymi z europejskich i światowych organizacji Res-Drob dołącza do Europejskiej Inicjatywy dla kurczaków (European Chicken Commitment), tj. - kampanii prowadzonej na rzecz poprawy dobrostanu kurcząt. Inicjatywa zakłada spełnienie określonych warunków do roku 2026. Większość poniższych kryteriów jest już w pełni wdrożona przez Res-Drob - poinformowała firma.

Europejska Inicjatywa dla kurczaków:

W myśl postulatów Europejskiej Inicjatywy dla kurczaków – European Chicken Commitment firma stosuje się do rozporządzeń i wymagań prawnych Unii Europejskiej, na bieżąco śledzi nowe rekomendacje, które w miarę możliwości wdraża lub opracowuje stosowne plany wdrożeń.

Inicjatywa zakłada m.in.:

- wprowadzenie zagęszczenia na fermach do 30kg/mkw.;

- przejście na hodowlę ras spełniających kryteria RSPCA Broiler Breed Welfare Assessment Protocol;

- wdrożenie podwyższonych norm środowiskowych poprzez zapewnienie minimum 50 luksów natężenia światła w kurniku, włączając w to światło dzienne;

- poprawę jakości powietrza w kurnikach (Załącznik 2.3 Dyrektywy Rady 2007/43/WE z dnia 28 czerwca 2007 w sprawie ustanowienia minimalnych zasad dotyczących ochrony kurcząt utrzymywanych z przeznaczeniem na produkcję mięsa);

- zapewnienie minimum 2 metrów powierzchni użytkowej z grzędami oraz dwa podłoża do dziobania na 1 000 kurcząt;

- wdrożenie ogłuszania gazowego w kontrolowanej atmosferze (CAS) bądź udoskonalenie ogłuszania wodno-elektrycznego bez inwersji przyżyciowej, gdy będzie ono dostępne na rynku;

- brak stosowania chowu klatkowego czy wielopoziomowego.

Res-Drob chce wytyczyć kierunek rozwoju drobiarstwa

- Wewnątrz spółki tworzymy zespół ukierunkowany na dążenie do wyznaczonych celów, dlatego deklarujemy publikowanie regularnych raportów przedstawiających postęp prowadzonych prac oraz wyrażamy gotowość podjęcia audytu strony trzeciej w celu zweryfikowania wdrażanych postulatów Europejskiej inicjatywy dla kurczaków - informuje Res-Drob

- Decyzja ta wpłynie na chów milionów sztuk drobiu. Kontynuujemy wdrażanie wysokich standardów ECC w zakresie poprawy dobrostanu zwierząt w całym łańcuchu dostaw. Niewątpliwie - jako jeden z największych zakładów produkcyjnych - wysłaliśmy jednoznaczny sygnał, w którym kierunku powinno rozwijać się Polskie drobiarstwo - powiedział Marek Jurkiewicz, prezes firmy Res-Drob.

Europejska inicjatywa dla kurczaków - czym jest?

Europejska inicjatywa dla kurczaków została zainicjowana przez Fundację Alberta Schweitzera oraz prawie 30 innych organizacji pozarządowych z całej Europy. Określono w niej minimalne wymagania dotyczące hodowli brojlerów i opracowano szereg wymogów, które rozwiązują najpoważniejsze problemy związane z warunkami życia tych zwierząt.

Na tę chwilę około 440 firm z USA i Europy zobowiązało się do podniesienia standardów dobrostanowych zwierząt zgodnie z Europejską inicjatywą dla kurczaków (Better Chicken Commitment w USA i UK). Należą do nich m.in. wielkie korporacje takie jak Nestlé, Unilever, Dr. Oetker, Kraft Heinz i Frosta, czołowe firmy cateringowe - Sodexo i Compass Group, a także Pizza Hut, Papa John’s, IKEA, sieć handlowa Carrefour oraz sklep frisco.pl.