- Trend eko, do którego jesteśmy już przyzwyczajeni w innych obszarach, nie jest jeszcze tak silny w kategorii konserw rybnych. Jako największa w Europie firma zajmująca się produkcją tuńczyka chcemy to zmienić - mówi nam Tomasz Chmielewski, Marketing Manager w Bolton Polska.

Data: 24-11-2021, 11:00

Rio Mare o trendzie eko w konserwach rybnych. Opowiada Tomasz Chmielewski, Marketing Manager w Bolton Polska. fot. shutterstock/mat. pras.

Tomasz Chmielewski, Marketing Manager w Bolton Polska wskazuje, że konsumenci w Polsce stają się coraz bardziej świadomi zarówno w zakresie ochrony środowiska, jak i zrównoważanego podejścia biznesu do klimatu.

- Zwracają dziś uwagę na to, skąd pochodzą i jak są pozyskiwane kupowane przez nich produkty. Trend eko, do którego jesteśmy już przyzwyczajeni w innych obszarach, nie jest jeszcze tak silny w kategorii konserw rybnych. Jako największa w Europie firma zajmująca się produkcją tuńczyka chcemy to zmienić - mówi.

Rio Mare stawia na identyfikowalność produktu

Rio Mare zdecydowało się zostać propagatorem zrównoważonego charakteru połowów i przejrzystości całego łańcucha dostaw.

- Już dziś 100% naszych tuńczyków jest w pełni identyfikowalna od momentu połowu aż do podania na talerz. W ramach naszej strategicznej współpracy z organizacją ochrony praw zwierząt, fundacją WWF, będziemy prowadzić działania edukacyjne także w Polsce. Wierzymy, że dzięki temu konsumenci będą mogli dokonywać bardziej świadomych wyborów przy sklepowej półce, a swoimi zwyczajami wymuszą zmianę także na innych firmach z branży rybnej. Oceany, z których poławiamy tuńczyki, są naszym wspólnym dobrem i w interesie wszystkich powinno być ograniczanie wpływu działalności człowieka na tę strefę. Wierzymy, że czerpanie z bogactwa oceanu musi odbywać się w sposób zrównoważony, żeby przyszłe pokolenia także mogły korzystać z jego zasobów - wskazuje nasz rozmówca.

Rio Mare zapowiada nowości w sałatkach i nie tylko

W jakim kierunku będzie rozwijane portfolio produktów Rio Mare na polskim rynku?

- W dalszym ciągu będziemy koncentrować się na kategorii tuńczyka, oferując nowe smaki, a także proponując ciekawe sposoby podania tej ryby. Nowości smakowych będziemy mogli spodziewać się przede wszystkim w sałatkach, ale planujemy także innowacje produktowe w kategorii tuńczyka w puszce. Wkrótce zaoferujemy konsumentom nowe doznania smakowe, wykraczając poza standardowe puszkowe formaty. Zachęcam do bacznego obserwowania sklepowych półek i naszej komunikacji - podsumowuje Tomasz Chmielewski.